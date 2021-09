Wilma González vuelve a impactar a sus fans con un cambio de look: “Qué hermosa te ves”

Wilma González una vez más se sometió a un cambio de look y como siempre se llenó de elogios. La española con pasaporte chileno es muy querida y recordada por su participación en el reality Mundos Opuestos.

En su cuenta de Instagram suma 278 mil seguidores con quienes comparte a menudo sobre su vida personal, profesional, sus rutinas de ejercicios y vida fitness. En varias oportunidades, la ex chica reality ha cautivado con diversos cambios en su aspecto y recientemente lo volvió a hacer.

La ex chica reality es sumamente activa en sus redes sociales. Foto: Instagram @wilmagonzalezfit

El nuevo cambio de look de Wilma González

Wilma González se caracteriza por innovar constantemente con su cabello, ha pasado de tener un tono castaño al caoba, rojo y hasta rubio. Y pese a que se ha mantenido por mucho tiempo con su melena hasta los hombros recientemente impresionó usando unas extensiones.

La figura pública apareció en Instagram para saludar a sus seguidores en el marco de las fiestas patrias chilenas. “Espero que tengan unas fiestas patrias increíbles. Me gustan estas fechas, siempre lo pasamos bien con familia y amigos. Un besazo personas lindas, de esta española con corazón chileno“, partió diciendo.

Además, se refirió a su nuevo cambio de look: “Por cierto, amo mi look. Gracias al mejor equipo de @extensionesrapunzzel”, destacó. De inmediato las reacciones de los usuarios empezaron a aparecer, elogiando la melena larga de la famosa.

“Hermosa y la mejor profe. Lindas fiestas”, “en tu mejor momento Wilma”, “qué hermosa te ves”, “maravillosa, una Diosa”, “el ángel perdido de Victoria secret’s” y “hermosa Wilma. Nunca paras de sorprender”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados en el post que hasta el momento suma más de 6.300 ‘likes’.

La ex chica reality y las críticas que recibió tras cirugía de nariz

El año pasado, Wilma González se operó la nariz con el dr. Pedro Vidal. Después de unas semanas, mostró el resultado en redes sociales, generando una gran cantidad de críticas. Días más tarde, la famosa habló sobre este tema en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

“Cada uno sabe por qué toma la decisión. Y el tema, ya sea estético, salud o lo que uno siente que se quiera hacer, es súper subjetivo. Para el del frente, a lo mejor no es necesario. Para mí, a lo mejor, sí”, comenzó diciendo la ex chica reality.

La española señala que su principal razón para intervenirse fue por estética, y aprovechó de solucionar su sinusitis. “Yo veía mis fotos y veía un perfil un poquito más masculino… una cara un poquito más dura. Con los años también se endurecen los rasgos”, sostuvo.

La española, tras subir una imagen al mes de la operación, recibió críticas en redes sociales. “Subí la foto, quizás precipitado de mi parte, porque estaba muy hinchada. Yo en ese minuto, ojo, que me veía bien por la diferencia. Era una autopercepción. En ese minuto me veía bien, luego vi la foto y dije ‘parece que no me favorece en absoluto’”, reconoce.

En el programa matutino, también habló de cómo abordaron los medios esta polémica. “Vi que muchos canales alimentaban todo esto. Consideré que era una falta de profesionalismo de parte de los periodistas porque tú puedes no saber de operaciones, puedes no saber de cirugías, no tienes la obligación. Pero si tú vas a dar una nota debes informarte como periodista. Nadie en un mes de una operación estética de la cara está recuperado”, expresa.

En su cuenta de Instagram recibió muchos comentarios negativos. “El nivel de ataque en un minuto fue muy ‘heavy’. Lo voy borrando porque no quiero tener eso ahí. No se ve tanto”, aseguró.

