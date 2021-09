Andrea Velasco confiesa que su matrimonio fue en 2020: “Fue medio improvisado y medio secreto”

Qué sorpresa. Cuando todos creían que Andrea Velasco se casó oficialmente el 12 de marzo de 2021, la actriz ahora reveló que su matrimonio ocurrió en 2020. Exactamente el 18 de septiembre se unió por civil al músico Pablo Eluchans, con quien tenía unos cinco años de relación.

La famosa aprovechó su reciente primer aniversario para contar la verdad de aquella ceremonia que celebraron en Estados Unidos. La idea después era trasladarse a Chile para celebrar con su familia, pero la situación sanitaria impidió que pudieran concretarlo.

Andrea Velasco ya se había casado, en 2020

Para revelar la realidad de su vida personal, la protagonista de Qué pena tu vida compartió una serie de fotografías que pertenecen a la ceremonia de aquel 18 de septiembre, en el Prospect Park de Brooklyn, en Nueva York. En la descripción de la galería precisó los detalles.

“Hace un año en plena pandemia, medio improvisado y medio secreto, entre la belleza de Prospect Park y su naturaleza, me casé con el mejor hombre del mundo. Teníamos planeado viajar luego a Chile para celebrar con nuestras familias y amigos, pero los demonios de la pandemia no lo permitieron”, explicó Andrea Velasco.

Asimismo, la intérprete nacional tuvo palabras de agradecimiento para quienes participaron de la ceremonia, incluyendo a los amigos que lastimosamente no pudieron viajar.

“Esto no termina aquí. Por fin vamos a poder celebrar con nuestras familias y amigos en Chile este nuevo camino que comenzamos con Pablo, celebrar el amor, a nuestras queridas guerreras y dar gracias a la vida y por lo que tenemos todos juntos. Manden buenas vibras para que resulte. ¡Contra viento y pandemia viva el amor!”, sentenció Andrea Velasco, asomando la idea de que pronto podrán realizar una ceremonia en el país.

Toda la confesión de Andrea Velasco significa que aquella galería de imágenes compartidas el 12 de marzo de este año solo se trataba de una celebración, ya que en ese momento estaban incluso por cumplir sus primeros 6 meses de matrimonio.

En 2020 también se enfrentó al COVID-19

Desde su cuenta de Twitter fue que Andrea Velasco reveló que contrajo el coronavirus en Nueva York, en marzo de 2020, cuando la pandemia apenas iniciaba. “Día 13 desde que me agarré el bicho. Ya no tengo fiebre, solo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina”, escribió.

Su mensaje causó preocupación entre sus seguidores. “Es como una gripe fuerte con fiebres altas que van y vienen, ‘dolor de hueso’ y cabeza. Si no estás dentro del grupo de mayor riesgo: Paracetamol, reposo, jarabe para la tos y por sobretodo aislamiento! Evitar el Ibuprofeno”, describió sobre los síntomas que ha tenido.

En aquel momento también aprovechó de pedir a las personas que la siguen, que sean responsables con la enfermedad, y no salir de casa. “Más tarde que temprano todos tendremos el bicho, a unos les dará mas suave que a otros, lo importante son nuestros mayores de 60 y personas con otras condiciones de salud. A no desesperar y a quedarse en casa!!”, agregó.

