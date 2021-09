Josefina Velasco reveló que la desahuciaron cuando tenía un año: “Nadie sabía lo que tenía”

La actrices nacionales Josefina Velasco y Magdalena Max-Neef fueron las protagonistas del nuevo episodio de Los 5 mandamientos. Las famosas se conocen desde adolescentes y han compartido númerosas experiencias juntas, pues tienen más de 35 años de consolidada amistad.

Asimismo, en el programa transmitido por Canal 13 contaron algunas anécdotas de sus vidas personales y profesionaes. Sin embargo, lo que más impacto causó en los televidentes fue un duro relato que reveló Pepi Velasco de cuando apenas tenía un año de vida.

Josefina Velasco contó que la desahuciaron cuando era una bebé

En conversación con Martín Cárcamo, Josefina Velasco confesó que los médicos la desahuciaron cuando apenas tenía un año. “Nadie sabía lo que tenía. Estaba deshidratada, desnutrida, seca como una paja”, dijo la artista nacional, según detalla Página 7.

Pepi reveló que visitó varios hospitales pero que en ninguna parte le daban un diagnóstico. “En esa época no se sabía lo que era el celiaquismo. Me trataban de hospital en hospital y los doctores le decían a mi mamá ‘dele fideíto, dele fideíto’, y era puro gluten. Terminaba con así una guata, me ponían unos vestidos bien repolludos y los ojos salidos, seca, y me mandaban a morir a mi casa“, aseguró.

Por fortuna, cuando ya su mamá estaba desesperada con el fatal diagnóstico médico, se encontró con una doctora especialista en la enfermedad de Pepi en un ascensor. La actriz asegura que la profesional le salvó la vida.

Según Medline Plus, el celiaquismo es”una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. Y también en alimentos elaborados con estos ingredientes”.

El principal problema con esta enfermedad que sufrió Pepi Velasco es que “el intestino dañado no puede absorber los nutrientes de los alimentos”.

La actriz confesó cómo está su vida amorosa

Pepi Velasco reveló su estado sentimental actualmente en Los 5 mandamientos. La actriz de 59 años habló sobre su reciente quiebre amoroso y también expuso su nueva visión de ver las cosas.

La famosa asegursa que para ella es importante mostrar sus emociones a plenitud. “Encuentro que la espontaneidad es maravillosa. Yo siento que cuando uno tiene pena, tiene que decirlo”, aseguró.

“Ponte tú yo ahora tengo pena, por las cosas que me han pasado, pero uno tira para adelante, tiro para arriba”, añadió. La actriz se referia a su reciente relación fallida y aseguró que “tengo pena porque no me aprovecharon, se lo perdió”.

En este sentido, Martín Cárcamo reflexionó sobre la situación diciendo que “los hombres somos tan básicos que a veces nos viene a caer la teja mucho después, pero cuando ya es tarde”. También añadió que las personas llegan a una etapa en sus vidas que no están para perder el tiempo con nadie.

