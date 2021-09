Paulina Urrutia habló entre lágrimas sobre el Alzheimer de su esposo: “Era bonito cuando me reconocía”

La actriz nacional Paulina Urrutia se sinceró sobre cómo ha sido enfrentar el Alzheimer de su esposo Augusto Góngora. El destacado periodista, documentalista y rostro televisivo nacional padece de esta terrible enfermedad desde el 2014 pero con la pandemia ha empeorado.

El programa Aquí Somos Todos del Canal 13 dedicó un segmento para hablar sobre este padecimiento mental en el marco del Día Internacional del Alzheimer. En este sentido, Angélica Castro conversó con Urrutia sobre su experiencia personal.

Paulina Urrutia sobre el Alzheimer de su esposo

Paulina Urrutia resaltó que la pandemia provocada por el COVID-19 empeoró a los pacientes de Alzheimer. “Todos los problemas que tuvieron los adultos mayores con la pandemia, como el aislamiento total, no poder conversar con las personas o caminar menos, afectaron de manera radical. Lo que no pasaba en años, ahora pasó en meses”, expresó según detalla Página 7.

En el caso de su esposo, detalló que “la enfermedad avanzó hacia el lóbulo frontal, entonces tuvo alucinaciones y pérdida de la realidad. No sabíamos qué estaba viviendo”.

La ex ministra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes expresó que en medio de todo, era muy especial cuando el periodista la recordaba. “Lo bonito era cuando me reconocía, cuando me toma la mano y me pide ayuda, o me dice ‘te quiero’ y yo le digo que también”, señaló.

También reveló cuál es su actitud ante la enfermedad. “No estoy pegada en la pérdida, estoy con lo otro, con lo que realmente me hace vivir a su lado”, destacó.

Así fue como entre lágimas contó una historia que le afectó mucho al visitar un lugar que era especial para ellos. “Pasé por un restaurante donde íbamos siempre, era nuestro máximo placer, y yo me atreví y entré. Ese momento fue brutal, sentir que no estaba con él… pero como soy actriz y las mesas estaban lejos unas de otras, me puse a conversar con él…”, recordó profundamente conmovida.

“Hay miles de momentos en donde uno no da mas. Lo más terrible es en la noche, porque él duerme 8 horas y se acabó todo, entonces hay veces que despierta a las 3 o 4 de la mañana y yo solo quiero dormir”, añadió.

Del mismo modo, la mujer de 52 años asegura que no trata a su marido como a un “enfermito”. “Lo trato como mi marido, con todas las dificultades que tiene”, cerró.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrada presidenta del Consejo Nacional de Cultura y de la Artes en 2006. Foto: Instagram @araucaniacuenta

La actriz contó cómo ha sido cuidar a su esposo en medio de la pandemia

“No sé cómo explicarle qué significa para una persona con esta enfermedad perder el contacto con otros seres humanos. La enfermedad ha avanzado como si hubieran pasado años“, sostuvo la actriz en entrevista con LUN el año pasado.

Lo más complejo ha sido el avance de la enfermedad de Góngora. “Ha sido terrible, he necesitado apoyo anímico que nunca pensé que iba a requerir. Ha sido devastador ver cómo la enfermedad avanza. Ahora tiene más de un 80% de deterioro funcional y requiere apoyo para todo. Necesita desde que le dé de comer hasta que lo acompañe al baño”, explicó.

Sin embargo, la actriz explicó que el amor que siente por su marido le da fuerzas para seguir.

“En lo personal, como en el día estoy absolutamente dedicada al Augusto, trato de multiplicar las horas en la noche para poder funcionar y al mismo tiempo descansar y dormir. Me he visto muy demandada y exigida, pero al mismo tiempo me da alegría poder amar, proteger y cuidar al Augusto. Es la persona que más amo“, expresó.

Te puede interesar:

Karla Quiroga anunció que está embarazada de nuevo: «Habemus pancita»

Daniela Nicolás se defiende de un duro comentario en Instagram: «Una lástima que existan las personas tan pobres de alma»

Josefina Fiebelkorn se desnuda para lucir su avanzado embarazo