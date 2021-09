Mon Laferte enamora a sus seguidores mostrando su pancita de 15 semanas de embarazo: “Te ves hermosa”

Desde que Mon Laferte anunció públicamente su embarazo el pasado 17 de agosto, cada vez que exhibe su pancita derrite de amor a sus fans. La destacada cantautora chilena se ha mostrado profundamente feliz de estar en la dulce espera tras intentar concebir por un año.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá”, escribió la intérprete cuando lanzó la importante noticia.

Actualmente, Mon está de gira en los Estados Unidos y ya tiene 15 semanas de embarazo. De hecho, recientemente compartió una tierna imagén mostrando su abultado vientre.

La cantante está disfrutando a plenitud esta nueva etapa en su vida. Foto: Instagram @monlaferte

Mon Laferte enternece las redes mostrando su pancita

“15 semanas y una pizza. Vida de Tour. Hoy Ventura, Mañana Los Ángeles”, escribió la intérprete de Amor Completo en la postal donde aparece encima de una lavadora y con su pancita al descubierto.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron al post que hasta el momento suma más de 439.500 ‘likes’ y miles de mensajes positivos de parte de otras figuras públicas y fans. “Ay amiga, qué alegría”, “te ves hermosa”, “qué bonita”, “puro amor esa foto”, “mucha suerte y que todo salga bien con el pequeño Laferte” y “qué guapura”, fueron algunos de las reacciones.

El cambio de look de la cantante

El pasado 4 de septiembre, Mon Laferte sorprendió a sus 3,3 millones de seguidores en Instagram con un radical cambio de look. La reconocida cantante dejó atrás el colorido tono de cabello que la caracterizó un buen tiempo y regresó a su color natural.

La intérprete de Tu falta de querer decidió regalonearse y sentir un cambio en su cabello en esta etapa tan hermosa de la maternidad. Asimismo, publicó en la plataforma digital una selfie mostrando que volvió nuevamente a usar su cabellera de color negro.

“¡Volví! Me extrañaba. Adiós zanahoria”, escribió la cantautora en el post que hasta el momento suma más de 320.000 likes y miles de comentarios positivos exaltando la belleza de la futura mamá.

“Te ves mejor así”; “hermosa con cualquier tono en el cabello”; “volviste, me encanta”: “tan bella, espero que esté bien con tu baby”: “la mami más linda”, y “yo te extraño siempre, roja, rubia, castaña, black… ya quiero verte” fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Recordemos que hace un par de semanas, a través de sus stories en Instagram la cantante confesó el impacto emocional que le ha producido el embarazo. La combinación de las hormonas y las cosas que debe evitar actualmente han bajado su autoestima.

La intérprete realizó la dinámica de preguntas y respuestas y recibió un hermoso comentario de una seguidora. “No es pregunta es comentario. Eres linda pero embarazada eres terriblemente más hermosa. Felicidades”, le escribió.

Por su parte, la famosa respondió: “Gracias. Tengo el autoestima por el suelo, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”.

