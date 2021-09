Belén Mora confesó su mayor miedo al enterarse que estaba embarazada y qué fue lo que la tranquilizó

Belén Mora y su pareja Toto Acuña están sumamente felices de estar en la dulce espera. Los artistas chilenos fueron los invitados de un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos y dieron nuevos detalles de esta maravillosa etapa de sus vidas.

Los destacados humoristas nacionales se han ganado el cariño y respeto del público chileno con su talento y espontaneidad. La llegada del bebé ha sido una gran noticia entre sus seguidores.

Recordemos que el especial anuncio lo hizo de una manera muy particular. A través de su cuenta oficial, la ex participante de Bailando por un sueño escribió: “Un nuevo ser se suma al elenco”, compartiendo además unos zapatitos de bebé hechos de lana.

Pero no todo ha sido felicidad para Mora, en conversación con Martín Cárcamo reveló que al principio el miedo se apoderó de ella.

Belén Mora sintió miedo al principio de su embarazo

Belén Mora confesó que perdió un bebé que iba a tener con Toto cuando visitó el programa De tú a tú hace unos meses atrás. Esa fue una desgarradora experiencia para la pareja y el nuevo embarazo les trajo esos desagradables recuerdos.

“Al principio viví (la maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo” aseguró la famosa, quién también agregó cuando se disipó todo ese temor.

“Cuando fuimos al doctor y escuché los latidos, ahí recién fue ‘ah, tranquilidad'”, aseguró.

“Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz. Lo que más quería era tener un hijo con Toto, más que tener yo otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel”, agregó la también actriz muy conmovida.

Por su parte, el futuro papá dijo que literalmente soñó con el bebé. “Las mujeres empiezan a sentir cosas, cambios. A mí la Belén me decía que sentía algo raro en las pechugas o que se sentía más caderuda. Pero lo que pasó es que yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté y me guardé el sueño”, relató.

“Entonces la Belén me dijo que la acompañara al doctor para ver qué onda, y cuando sale empieza a bailar, y me dijo que estaba embarazada y que iba a ser niño, y yo ya lo sabía”, agregó según detalla Canal 13.

La actriz mostró cómo va su embarazo y se le movió la pancita

Belén Mora está viviendo un momento muy dulce en su vida,y desde que anunció que está embarazada actualiza a sus seguidores en Instagram sobre el estado de su gestación.

A través de un video donde le regaló los “buenos días” a sus seguidores, la animadora mostró cómo su pancita sigue creciendo. En un extracto del material se notó que la guatita hacía unos pequeños movimientos, lo que derritió a sus fans.

ncluso varias de sus colegas aparecieron para felicitarla. “Awww me encanta, y cuando se va para el ladito, ese bultito hermoso que se hace. Disfruta mucho”, le escribió la modelo Sandy Boquita. Yamila Reyna, Ingrid Cruz y Javiera Contador también le dejaron simpáticos mensajes.

“Muero de amor”, “ya se anda asomando. El mío fue así y no para”, “el milagro de la vida, qué maravilla”, “felicidades, Belén, estás en la etapa más hermosa de la vida”, “ay no qué hermosura” y “me derrito, qué bello ese bebito moviéndose”, fueron otras reacciones de los seguidores en el posteo.

