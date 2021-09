Así se veía Nicolás Oyarzún cuando debutó en ‘Calle 7’ hace 12 años

Cualquiera que conozca la carrera de Nicolás Oyarzún pensaría que su estreno televisivo fue en la teleserie Infiltradas, transmitida en 2011 por Chilevisión. Sin embargo, el actor ya tenía una experiencia en la pantalla chica, aunque luego confesó que no le gustó. Se trata de Calle 7, el reality show juvenil de TVN.

Fue en 2009, cuando apenas tenía 22 años, que el artista apareció en el espacio donde dos equipos competían en distintas pruebas físicas. Cabe destacar que solo participó durante dos semanas y Martín Cárcamo era el presentador.

Así se veía Nicolás Oyarzún en su debut televisivo con Calle 7

Con su peculiar bigote, vestido de amarillo y con gestos de inconformidad, así son las capturas de video que están rodando en redes sociales sobre el debut del famoso en la pantalla chica.

Los gestos de disgusto de Nico Oyarzún en Calle 7. Foto: Captura de video

Hace algunos años, el propio Nicolás Oyarzún había hablado sobre su presencia en dicho reality show, asegurando que no le gustó el formato. Si bien no lo pintó como la peor experiencia de su vida, dejó claro su arrepentimiento de haber participado en Calle 7.

“Me arrepiento. Me equivoqué, no me gustaba, pero lo bueno fue que tuve la posibilidad de salir. No tengo nada en contra de esos programas, pero uno tiene que hacer las cosas en las que se considera bueno”, dijo en 2018 en una entrevista para Lima Limón.

Incluso Felipe Camus, uno de sus mejores amigos e icónico participante de reality show juvenil, también concedió una entrevista a Página 7, en 2017. En aquella conversación afirmó que Nicolás Oyarzún “bailaba pésimo”. “Le cargaba la verdad, yo siempre lo molestaba porque no le gusta que hablen de su paso por Calle 7, pero en buena onda”, dijo.

Foto: Captura de video

Ahora con 34 años, Nico se ha convertido en uno de los galanes más queridos de las teleseries, formato televisivo en el que quiso estar desde un principio. Actualmente trabajaba para Amar Profundo, producción de Mega, y antes ofreció su talento en Edificio Corona.

¿Se casó en 2020?

Pese a que es un profesional muy dedicado a su trabajo, siempre ha desligado su vida personal del público. El actor es sumamente discreto, sobre todo cuando se trata de sus sentimientos.

Su pololeo de varios años atrás con una joven veterinaria se mantuvo en secreto por mucho tiempo, y al parecer ya son marido y mujer y nadie se enteró. Los periodistas de farándula Sergio Rojas y Hugo Valencia fueron quienes soltaron la bomba en Instagram. En dicha conversación revelaron los detalles de esta “boda secreta”.

“Les voy a contar que un conocido actor se casó hace un año aproximadamente, y se mantuvo calladito calladito. Y les prohibió a cada uno de los invitados tomar fotografías, grabar videos o contarle a cualquier persona que ellos se habían casado. Se va a enojar conmigo”, dijo Valencia refiriéndose a Nicolás Oyarzún .

“Su matrimonio se celebró por ahí el 7 de marzo del 2020… Estuvo a punto de no casarse porque a mediados de ese mes se decretó la cuarentena”, puntualizó. “Se casó con su polola que llevaba más de seis años… es una relación bastante hermética de la que no le gusta hablar”, destacó.

Por su parte, Hugo Valencia agregó que a la celebración se habrían apersonado varias figuras televisivas entre ellos el animador Jean Philippe Cretton. También mencionó productores, directores y editores de la televisión nacional.

Te puede interesar:

Remigio Remedy contó que le pidieron carnet para comprar cervezas sin alcohol: le envió mensaje a Paulmann

Mon Laferte retoma su color original de cabello tras anunciar su embarazo: «Uno siempre vuelve a la esencia»

Ignacio Lastra celebra los 102 años de su abuelo «Tatita»: «Que Dios le dé muchos más»