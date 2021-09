Remigio Remedy envía contundente mensaje a Paulmann tras situación incómoda para comprar cervezas

Una incómoda experiencia vivió Remigio Remedy al ir al supermercado para comprar unas cervezas. Y aunque la situación se la tomó con humor, utilizó sus redes sociales para criticar las nuevas medidas que hay en el marco de la nueva ley del alcohol.

El actor nacional, es conocido por su participación en telenovelas tales como: La colombiana, La familia de al lado, 40 y tantos y la más reciente Verdades Ocultas. Así es como el intérprete se ha ganado el cariño de miles de televidentes, y en su cuenta de Instagram suma más de 50 mil seguidores con quienes compartió el reclamo.

Recordemos que ña nueva ley del alcohol exige mostrar la cédula de identidad o algún documento que identiofique al consumidor antes de compar. Por su parte, el intérprete asegura que se debe tener un criterio para cumplir con esta ley.

Remigio Remedy contó su experiencia

“Hola amigos, me pasó una cosa divertida cuando estaba en el Santa Isabel. Fui a comprar unas cervezas y me pidieron carnet. Yo le dije ‘por qué’ y me dijeron que por la nueva ley. Bueno, no quería debatir con la cajera, porque hace un trabajo abnegado, pesado, así que no dije nada”, partió contando Remedy en el video que hasta el momento suma más de 8 mil reproducciones.

Del mismo modo, detalló que le incomodó la situación debido a que estaba comprando cervezas sin alcohol, por lo que le pareció exagerado mostrar su documento de identificación.

Esto lo motivó a enviarle un contundente mensaje al presidente del directorio de Cencosud, Horst Paulmann, para que tome en cuenta está situación.

“No puedo debatir con la cajera, porque está haciendo un trabajo súper pesado, pero puedo dirigirme a usted señor Paulmann, usted que contrata a ingenieros comerciales destacados, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile… dígales que se detengan a pensar un poquito”, dijo.

“No le haga más difícil la vida al consumidor, si usted ya ha ganado dinero“, cerró. Rápidamente, los seguidores del actor se identificaron con lo que pasó y apoyaron completamente su reflexión.

“¡Grande Remigio! Menos mal no compraste preservativos sino te piden el carnet y huella dactilar “, “nos paso lo mismo con mí esposo, ¿por qué? esta bién a los jovenes, pero mí marido tiene 63”, “aplicar criterio no más” y “me pasó lo mismo, cero racionalidad”, fueron algunos de los comentarios en el video.

El actor alertó que casi lo estafan virtualmente

Reminio Redemy utilizó su cuenta de Instagram hace unas semanas atrás para contarle a sus seguidores que intentarlo estafarlo. “Recibí un mensaje de texto del banco donde yo tengo mi cuenta, diciéndome que mi pass estaba inactivo y me dieron un link”, contó el intérprete.

Sin embargo, el aviso le pareció sospechoso por lo que decidió no ingresar al sitio web. Pero el asunto no quedó allí, pues los delicuentes virtuales le enviaron un segundo mensaje.

«Me dicen que mi cuenta la habían bloqueada y ahí me pareció más sospechoso porque no tengo cuenta, así que me contacté con mi ejecutivo, le mostré los dos mensajes y me dijo que el banco no manda links para que tú te metieras, en ningún caso, obviamente era una estafa», puntualizó

por su parte, el chileno aseguró que “les cuento esto para que tengan cuidado. Para que sepan que no mandan ningún link para que te metas y tampoco te pide tus claves y cosas así”.

