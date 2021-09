Ignacio Lastra celebra los 102 años de su abuelo “Tatita”: “Que Dios le dé muchos más”

Muy pocos son los nietos que tienen la fortuna de festejar una edad tan alta de sus abuelos, pero es una bendición que sí ha podido ver Ignacio Lastra. El ex chico reality celebró este fin de semana los 102 años de su “Tatita”, que además de ser bastante mayorcito, luce impeque.

Desde su cuenta oficial en Instagram, donde suma más de 966 mil seguidores, el participante de programas televisivos como Doble tentación y Bailando por un sueño compartió imágenes junto a su querido familiar y una torta que expone ¡102! en números grandes.

Así celebró Ignacio Lastra un nuevo cumple de su abuelo

“Feliz cumpleaños, Tatita, 102 años. Todas las bendiciones para la bendición de la familia”, escribió el famoso para la postal que suma más de 53 mil ‘likes’ y más de 600 comentarios.

Las reacciones no se hicieron esperar y sus fans enviaron todo tipo de mensajes cariñosos para él y el adulto mayor. Algunas figuras que le conocen, como la modelo Nataly Chilet, actual concursante de Masterchef Celebrity y su ex compañera de Encierro del moreno, Elisa de Panicis, se tomaron su tiempo para celebrar el momento. “Felicidades, disfruta mucho de tu abuelo”, le dedicaron.

“No puedo creer su edad, admirable”, “lo queremos mucho abuelito”, “qué ternura”, “qué cool tener al Tata vivo”, “muchas felicidades”, “qué maravilla”, “que viva muchos más” y “par de cracks”, fueron otros de los comentarios que recibió en la minigalería.

Desde que arribó a los 100 años, el abuelo de Ignacio Lastra ya venía sorprendiendo, además que el ex chico reality siempre celebra su vida en redes sociales. En mayo de 2020 publicó: “Encontré esta foto con mi tata comprando sus regalos de cumpleaños a los 95, ahora tiene 100 y sigue sumando. Un crack”, indicó en ese entonces.

Ignacio Lastra también destacó a su abuelo desde las historias. Foto: Instagram @ignaciolastra_7

Su vida amorosa

Pese a que ya tiene 30 años, el también modelo aún parece estar enfocado en otras facetas de su vida, pues a través de Instagram no muestra ninguna foto donde se evidencie o al menos sospeche que está saliendo con alguien. Este mismo año, en una visita al matinal Mucho Gusto, se refirió a su vida amorosa.

Fue la animadora Karla Constant quien decidió hacerle la pregunta sobre cómo estaba su corazón, a lo que respondió: “Este no es el momento indicado para formalizar una relación porque eso involucra también tiempo. Involucras muchas cosas a las cuales ahora yo no tengo tiempo para ese foco”.

“Ahora estoy enfocado a reinventarme, en tratar de mejorar, hacer mis cosas, volver a tener una vida normal y plena al 100%. Al estar 100%, puedo recién entregar cariño y tiempo a los demás”, agregó Ignacio Lastra, indicando que “si estoy incompleto con esta ansiedad, no puedo estar en pareja ahora”.

“He estado muchos años en pareja, muchos años seguidos también, y entiendo cómo funciona el tema en pareja. Ahora no me siento preparado”, comentó el ex chico reality.

El famoso está cerca de llegar al millón de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ignaciolastra_7

