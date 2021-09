Carolina Soto desata reacciones por su peluca de Beyoncé en ‘The Covers’: “Se parece más al Tony Caluga”

Un nuevo capítulo de The Covers, tributo a las estrellas, dejó una anécdota muy comentada. Durante la emisión del programa de Mega los participantes debían competir entre sí con diferentes shows personales y creativos. Fue allí donde apareció Carolina Soto.

Si bien ha destacado en la competencia gracias a su voz, que le favorece notablemente, en esta oportunidad la exparticipante de Rojo personificó a nada menos que Beyoncé con el tema Run The World (Girls). Sin embargo, lo que más impactó fue su peluca.

Carolina Soto y los comentarios que dejó su peluca de Beyoncé

Cuando finalizó su show, el jurado le brindó algunos comentarios positivos, desde su actitud al entrar al escenario hasta su talento para cantar. Aunque aseguraron que el tema no era tan agradable para ellos, en líneas generales lo hizo bastante bien.

La propia Carolina Soto afirmó que imitar a Beyoncé y Run The World (Girls) “era un gran desafío” y hasta prometió sorprender en las próximas interpretaciones con otros hits. Pero lo que nadie pasó por alto en redes sociales fue la peluca que lució para parecerse lo más posible a la cantante nacida en Texas.

Larga, rubia y desordenada, así lucía el “cabello” de la artista, lo que no agradó del todo a los televidentes. Entre memes y críticas, tal parece que la peluca no le favoreció ante la vista pública.

“Producción ordinara en vestuario, maquille y pelucas ordinarias”, fue una de las duras reacciones que provocó la aparición de Carolina Soto en The Covers. “Parece pelo apelmezado, mala caracterización de Beyoncé”, “qué onda las pelulcas flaites, se parece más al Tony Caluga, poco presupuesto parece” y “el vestuario está bien, pero la peluca perturba”, se lee en los comentarios de Twitter.

#TheCoversMega Carola Soto, imitando a channing tatum cuando imito a Beyoncé. Producción ordinaria en vestuario, maquillaje y pelucas ordianrias. pic.twitter.com/dyOOuRKphw — Elenita (@Elenita23C) September 4, 2021

Esa peluca por la cresta!!! Parece pelo apelmazado. Mala la caracterización de Beyoncé #thecoversmega — Jessica (@JasvSval) September 4, 2021

Creo que la peluca de Beyoncé ensucia el vestuario. El vestuario está bien sin embargo la peluca perturba, asusta!!! ☝️😊 #TheCoversMega — 𝓜𝓪. 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓲𝓽𝓸 (@abby_single) September 4, 2021

Que onda las pelucas flaytes.. 🤭Se parece mas al tony caluga que a #Beyonce poco presupuesto parece #TheCoversMega — ximenita (@xi_me_ni_ta) September 4, 2021

Su cirugía y propuesta de matrimonio

No cabe duda que la ex integrante de Rojo luce más delgada gracias a la cirugía a la que se sometió en marzo de 2019. Una manga gástrica fue lo que le permitió bajar 22 kilos para lucir una cinturita envidiable, al reducir su estómago.

“Hice un cambio grande que no me puedo farrear… Me he cuidado harto haciendo ejercicio y mi piel ha sido súper generosa”, contó en aquel momento Carolina Soto.

Además, en su cuenta en Instagram siempre comparte imágenes de su figura y a sus 37 años deleita a sus fans con su cuerpo curvilíneo.

Con este tipo de imágenes, Caro Soto enamora a sus fans. Foto: Instagram @carosotooficial

Cabe destacar que el 14 de febrero fue sorprendida por su pololo, Antonio Vásquez al pedirle matrimonio.

“Dije que sí!!!!! Este 14 de febrero será realmente inolvidable… Antonio, el hombre que amo, me pidió matrimonio!!! Estoy muy feliz!!!! y solamente quería compartir esta felicidad con ustedes que me acompañan en todos mis momentos. En la foto sale mi dedo chueco y el ángulo no es el mejor, pero para nosotros es la foto perfecta. Momentos inolvidables en @casas_costaluna junto a mi amado @antonioe.vasquez’, escribió para la postal.

Así de feliz se mostró Carolina Soto por su propuesta de matrimonio. Foto: Instagram @carosotooficial

