Lorena Bosch contó cómo empezó su historia de amor con su esposo con quién lleva 10 años de relación

Lorena Bosch reveló cómo conoció al hombre de sus sueños. La actriz nacional participó en el más reciente capítulo de La Divina Comida y fue la primera anfitriona entre los demás participantes.

En dicho programa, se animó a hablar de varios eventos importantes de su carrera, y de su vida personal donde incluyó su historia de amor con su esposo. Además de la intérprete, en el programa de Chilevisión también estuvieron Sebastián Layseca, Mario Ortega y Emilia Schneider.

Lorena Bosch contó cómo conoció a su esposo

La actriz chilena Lorena Bosch y el arquitecto francés Sylvain Eymard-Duvernay llevan 11 años de relación y dos hijos en común. Por su parte, la artista de 42 años reveló cómo inició esa bonita historia de amor.

“A Sylvain lo conocí aquí en Chile. Una noche con una amiga salí a comer y de repente dije: ‘¡Qué buen mozo ese chiquillo!’ Y lo miré. Había un pisco sour entremedio”, detalló la famosa.

Bosh agregó que tras mirar a su futuro esposo, un mesero se tropezó y cayó en su mesa. “Yo me quedo, literalmente, con el tallarín colgando. Él, como todo el restaurant, mira y le pareció simpática la lola esa“, dijo.

Además, notó que el misterioso hombre estaba rodeado de franceses y hablaban en su idioma. “Nos empezamos a mirar y yo en un momento escucho que era una mesa de puros franceses. Yo dije: ¡Ay qué lata!’ Yo no hablo ese idioma, así que aburrido“, pensó.

Lo más insólito es que después de salir del restaurante, se encontraron de nuevo como si el destino estaba haciendo de las suyas. “Después me lo encontré en la calle, cinco horas después, onda en un carrete“, aseguró la actriz que le dio vida a Fabiola Meneses en la telenovela Soltera otra vez.

Lorena Bosch confesó que la tercera vez que se encontraron lo micó como diciendo: “‘Ya po, si ya nos miramos tanto, nos encontramos ahora, a esa hora, después de tanto rato, en este lugar que nada que ver…’“.

Por su parte, el francés le preguntó: “¿Cómo hago para verte de nuevo?”, y ella le dijo que hablaran por correo electrónico para ponerse de acuerdo.”Y aquí estamos, 10, 11 años después con dos hijos“, cerró.

La actriz sacó aplausos con opinión por posible embarazo de novia en Contra Viento y Marea

Una contundente opinión de Lorena Bosch sobre los derechos de las mujeres fue celebrada por muchos a finales del 2019. La actriz participó en el programa Contra Viento y Marea.

La intérprete fue testigo de la historia de Raúl y Bárbara, quienes enfrentaron varios problemas antes de contraer matrimonio. Sin embargo, el instante más llamativo ocurrió cuando la novia pensó que podía estar embarazada y Lorena Bosch le entregó una sorprendente respuesta.

En el capítulo, Bárbara se hizo un test de embarazo y comentó entre bromas que ojalá su jefa no se enterara, ya que podría tener problemas. “¿Qué te importa (que sepa tu jefa)? Ese no es tu problema”, le dijo la actriz en un tono serio. “Porque tendrían que obligadamente hacerme un contrato… Para algunas mujeres quedar embarazada en este país es un cacho”, replicó la novia.

“Hey, hey, hey. Las mujeres en este país no tenemos por qué sentir culpa por quedarnos embarazadas. Es nuestro derecho, y son los derechos que nos corresponden. No, no. Uno no puede llegar a decirle al jefe con una culpa terrible ‘estoy esperando guagua’. Sabes que no, no has hecho nada malo. Es parte de la vida. Tanto las mujeres como los hombres deberíamos tener los mismo derechos de maternidad y paternidad”, agregó.

Finalmente, el test dio un resultado negativo, pero los aplausos ante el apoyo de la actriz se hicieron sentir en redes sociales.

