Mon Laferte contó que el embarazo ha afectado su autoestima: “La tengo por el suelo”

Hace pocas semanas, Mon Laferte sorprendió a sus seguidores en redes sociales con la gran noticia de su embarazo tras un año intentando concebir. Mediante su cuenta en Instagram, la cantautora nacional compartió sus primeras fotos embarazada.

Además, el post fue acompañado por una extensa reflexión, en la que habló sobre los cambios que ha experimentado en su primer trimestre y los desafíos que enfrentará durante las próximas semanas.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, partió diciendo la nacida en Viña del Mar.

“Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil. Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, cerró.

Mon Laferte habla del impacto emocional que le ha causado el embarazo

Recientemente, a través de sus stories en Instagram la cantante confesó el impacto emocional que le ha producido el embarazo. La combinación de las hormonas y las cosas que debe evitar actualmente han bajado su autoestima.

La intérprete de Tu Falta de Querer realizó la dinámica de preguntas y respuestas y recibió un hermoso comentario de una seguidora. “No es pregunta es comentario. Eres linda pero embarazada eres terriblemente más hermosa. Felicidades”, le escribió.

Por su parte, la famosa respondió: “Gracias. Tengo el autoestima por el suelo, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”.

Este es el pantallazo de la respuesta de Mon Laferte a usuaria que la llamó hermosa. Foto: Instagram @monlaferte

Asimismo, otro seguidor le consultó si tomaría un descanso de su música en este período, pero ella lo negó. “Al contrario. Quiero experimentar la música embarazada”, dijo.

Critican a la cantante por estar embarazada y apoyar el aborto

A sus 38 años, la intérprete decidió debutar como mamá, llenándose de halagos y buenos deseos pero también de críticas y crueles señalamientos.

Mon ha sido una de las famosas que se ha encargado de alzar la voz frente a los movimientos feministas, siendo la legalización del aborto una de las principales causas que apoya.

Esto fue lo que desató una lluvia de críticas por parte de quienes expresaron que una “pro aborto” no podía embarazarse.

“Pero intentándolo tanto y con un trapo verde al cuello?”, “Esta mujer al ver su embarazo de principio a fin jamás volverá a promover el asesinato de inocentes”. “Terrible ver cómo te ajustas a las normas patriarcales a este paso te veremos lavando y planchando ropa, cocinando y demás aberraciones de la heteronormatividad”. “¿Y también lo vas a abortar?”. “Espero que ahora dejes de promover el aborto”, fueron algunas de las críticas que plasmaron en redes sociales.

Ante esto, usuarias respondieron: “Estar a favor del aborto no necesariamente implica que sea para realizarlo en su persona”. “No inventen, soy mamá y estoy a favor del aborto, una cosa no tiene que ver con la otra”. “El estar a favor del aborto no es sinónimo de querer abortar. Obviamente”.

El tema de la legalización del aborto ha tenido más fuerza que nunca en los últimos años y Mon Laferte ha sido fiel defensora de ello. Sin embargo, los ataques contra ella demuestran que la sociedad no ha entendido la causa.

Te puede interesar:

Fernanda Ramírez rechaza la idea de verse “mejor” por usar maquillaje: “Lo encuentro fatal”

Vesta Lugg se defiende de un pesado comentario en Instagram: “El cuerpo que tengo es mío, lo cuido y lo adoro»

Fernando Solabarrieta festeja los 25 años de su hijo Nicolás y en Instagram afirman que «son idénticos»