María Gracia Omegna cambió su color de cabello para su papel en ‘Amor profundo’: “Lo que se viene”

Recientemente vimos que Magdalena Müller cambió drásticamente su look en el cabello como parte del nuevo estilo que mostrará en Amor profundo, la nueva producción dramática de Mega que ya inició sus grabaciones en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Pero ahora fue María Gracia Omegna quien evidenció sus cambios en favor de la teleserie.

La actriz de 36 años será protagonista de la nueva apuesta y le dará vida a Tamara, una madre soltera que regresa a la caleta para encargarse del negocio de pesca artesanal de su padre. Pero para asumir el personaje, la artista también debió modificar un poco su cabello.

María Gracia Omegna deja atrás el rubio

Desde una cuenta de Instagram manejada por sus fans publicaron una imagen de lo que sería su personaje en Amor Profundo. En la postal se le aprecia el cabello con tonos más oscuros, dejando atrás los colores claros. Junto a ella también aparece Nicolás Oyarzún, quien está en el elenco de la producción que debutará pronto.

“Lo que se viene😳”, se lee en el caption de la foto que ya suma más de 9 mil ‘likes’. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y algunos ya están ansiosos por la fecha y hora en la que Mega transmitirá la teleserie.

“¿A qué hora la darán?”, “me gusta mucho lo que se viene, ellos son una bella pareja televisiva”, “estaré pendiente, toda la energía para esta nueva teleserie”, “no me la pienso perder por nada del mundo”, “me encanta esta dupla” y “la trama me interesa”, fueron algunos de las reacciones que dejaron los internautas.

Más de 579 mil fans la acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @mariaomegnaoficial

La actriz dio un repaso a parte de su carrera

En noviembre de 2020, María Gracia Omegna fue invitada al podcast Impacto en el rostro, donde repasó parte de lo que sido su paso por las teleseires locales, en particular de Témpano, la cual se estrenó en TVN en el 2011. Allí interpretaba a Amparo Benavente, una joven que buscaba vengarse de la familia Grau por un accidente que casi la mata.

La teleserie, que era su segunda producción en el canal estatal, no logró convencerla del todo. “Esto no lo he dicho nunca. Yo creo que fue el personaje que menos he disfrutado en teleseries. Ahora que lo miro con perspectiva, no logré entenderlo completamente. Me confundieron mucho las descripciones iniciales, porque se contradecían”, confesó.

Desde un inicio la descripción de su personaje fue confusa para ella, ya que decía, “‘tu personaje es una heroína frágil que viene a vengarse’ y para mí eran dos cosas que no iban de la mano. ¿Cómo alguien frágil tiene el poder para venir a vengarse?”, se cuestionó la actriz.

“Siento que en ese sentido fue una ameba que me costó entender y creo que fue también por falta de experiencia, porque uno en televisión aprender pararse solo. No tuve la herramientas en ese proyecto para pararme sola”, agregó.

Para la artista la teleserie fue “un proyecto complejo, era una pseudo villana y no me había enfrentado a ese espacio. Salió, pero no me siento tan orgullosa de ese trabajo”.

