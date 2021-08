Leandro Martínez celebró los 6 años de sus trillizas con tierna reflexión: “No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo”

El cantante nacional Leandro Martínez y su esposa, Camila Guzmán, celebraron el cumpleaños de sus trilliza. Las pequeñas Maite, Tania y Emilia arribaron a sus 6 años de vida este martes 17 de agosto.

A través de su cuenta en Instagram, el intérprete de Te Quiero compartió una imagen familiar festejando donde se ve lo grandes que están sus hijas. Además escribió una reflexión sobre cómo la paternidad y resaltó su amor por sus chiquillas.

Recordemos que el artista de 43 años reveló en una oportunidad que cuando quiso ser padre, un examen médico le indicó que era infértil. Esa fue una etapa muy difícil de su vida, sin embargo encontró mucho apoyo en su pareja

“Iniciamos un tratamiento llamado in vitro. Donde afortunadamente llegan al mundo mis tres princesas” reveló en una entrevista. Actualmente vive la plenitud de ver crecer a sus niñas en compañía de su esposa.

Leandro Martínez celebra el cumpleaños de sus hijas

Leandro Martínez escribió unas conmovedoras palabras recordando el nacimiento de sus pequeñas para celebrar sus vidas.

“¡Celebrando lo 6 años de mis princesas! No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo, parece que fue ayer que las tuve por primera vez en mis brazos, donde en su condición de prematuras las podía tomar con una mano”, partió diciendo.

Asimismo, el cantante aseguró que siempre estaría al lado de ellas. “Hoy tomo sus manos para acompañarlas en este bello camino de la vida y estar a sus lados hasta cuando Dios me lo permita. Las amo infinitamente”, añadió.

Por su parte, los seguidores de Martínez reaccionaron a la publicación que hasta el momento suma más de 4.200 ‘likes’ y cientos de comentarios felicitando a las homenajeadas. “Feliz cumple para las princesas y que sean muchos más”, “hermosa familia, felicitaciones”, “felicitaciones para tus tres reinitas” y “qué grande están tus hijas”, fueron algunos de los mensajes.

La reflexión del cantante en su cumpleaños

Para el cantante Leandro Martínez cumplir 43 años no lleva “miedo ni vergüenza”. El artista celebró su cumpleaños el pasado 22 de julio y ofreció una reflexión de vida, aprendizajes y sinceridad.

Leandro se hizo famoso a inicios del 2000, como un joven que buscaba su oportunidad en el mundo de la música y fue Rojo, fama contra fama el reality que le permitió cumplir ese anhelo. Tras dos décadas de aquella participación, el famoso sigue causando revuelo en redes sociales.

“Ya son 43, sin miedo ni vergüenza de decirlo ¿Y saben por qué? Porque me enorgullece mirar atrás y poder ver cuánto he crecido como ser humano y todo lo que poco a poco he construido desde el amor”, dijo en el inicio de su publicación.

Leandro Martínez afirmó que lucha cada día por ser la mejor versión de sí mismo, pero sin que esto llame la atención. “Ya no me interesa impresionar a nadie, solo me interesa ser feliz y vaya que lo he logrado con creces”, aseguró.

En la reflexión decidió mandarle un “saludo” a los ‘haters’, a aquellos que a su criterio no lo han tratado de la mejor manera. “No me importa lo que digan y piensen de mí porque no me conocen, no saben de mi mundo, de mis gustos, de mis miedos, mis ilusiones, no saben de mis penas”, soltó.

“Ya tengo claro dónde quiero y cómo quiero estar a mis 60, tarea en la que trabajaré duro por lo que más me interesa, mi pequeña y gran familia que soñé tener desde siempre”, agregó.

Finalmente, Martínez dejó un espacio para su esposa Camila Guzmán, con quien tiene unas hermosas trillizas. “Gracias a ti por hacer de este y de todos mis días los más felices, no exento de problemas, complicaciones, diferencias (no todo es color de rosa), pero la raya al final de cada día siempre es para suma”, apuntó.

