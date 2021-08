Jose Luis Repenning compartió foto de su juventud y el peinado causó furor: “A lo Backstreet Boys”

Cuando apenas era un cabro con sueños de llegar a la televisión, José Luis Repenning tenía gustos muy distintos a los de ahora respecto a su cabello. La semana pasada compartió una foto de su juventud, siendo un estudiante universitario, y su estilo para peinarse sorprendió a más de uno.

No es la primera vez que el periodista de Mega comparte este tipo de imágenes de TBT y en una ocasión llegó a postear una foto donde solo tenía dos añitos de edad. Sus 182 mil seguidores demuestran que es activo en las redes sociales.

José Luis Repenning y su peinado… a los Backstreet Boys

No es que necesariamente se parece a Kevin, AJ, Howie, Nick o Brian, los famosos cantantes que desataron parte de la locura musical de los 90, pero los usuarios en Instagram estaban convencidos que su estilo demostraba que bien podía formar parte de la banda.

“Un gran recuerdo de esos años”, escribió José Luis Repenning sobre la postal. Detalló además que la foto pertenece a 1996 cuando el comunicador cursaba su primer año de bachillerato en la Universidad Diego Portales.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación que suma más de 8.000 ‘likes’. “Juventud divino tesoro”, “bien peinado a lo Backstreet Boys”, “aún no salían las canas”, “de siempre muy guapo, como el vino”, “eres hermoso y guapetón” y “ay no, me enamoré” fueron algunas reacciones de los usuarios.

José Luis Repenning no contó quiénes son las personas que la compañan en la imagen, pero se intuye que son compañeros de estudio.

El pasado 23 de abril, el rostro de Mega compartió otra foto de su juventud, pero esta vez luciendo una larga cabellera y lentes oscuros. “No siempre fui viejo, canoso y ñoño… en algún minuto fui lolo… jajajajaja! Buen fin de semana! Y a cuidarse”, expresó el artista.

La imagen que compartió el periodista con el cabello largo. Foto: Instagram @joserepenning

Y para el 12 de abril de 2020 sorprendió con una nueva postal donde es apenas un niño. “Listo para ir al Colegio Concepción de Parral! Hoy no es día para #tbt pero filo… ya con este encierro no sabemos qué día es.😅 cariños”, dijo en aquel entonces.

José Luis Repenning siento tan solo un niño. Foto: Instagram @joserepenning

Lo mordió un perro en plena transmisión

Durante la cobertura de las elecciones a concejal, celebradas el pasado mes de mayo, José Luis Repenning vivió un momento vergonzoso. Poco antes del cierre de mesas, el profesional de 44 años intentó acercarse a una perrita y no le fue nada bien.

Y es que las Elecciones Municipales Servel 2021 tuvieron una particularidad: la presencia de mascotas acompañando a sus dueños a votar. A través de las redes sociales, se conoció que perritos, gatos y hasta conejos estuvieron presentes con varios chilenos.

En este sentido, el periodista se topó con una perrita y quiso acariciarla pero esta lo mordió. El hecho ocurrió en las afueras del Estadio Monumental cuando se acercó a dos personas que estaban con sus mascotas.

Su compañera Soledad Onetto desde el estudio le consultó “¿te mordió?” y él con su cabeza le afirmó que sí riéndose. Asimismo, José Luis Repenning rompió el hielo diciendo: “Ya, no pasó nada. ¿Cómo se llama el mal genio?”, bromeó. Por lo tanto, la dueña de la perrita le respondió: “Simona”.

«Hola Simona. Lo que pasa es que estos perros me encantan porque son Fox terrier, son chilenos. Es la única raza chilena en el mundo», detalló el periodista. Por su parte, Juan Manuel Astorga bromeó afirmándole: “Allá ni los perros te quieren”.

