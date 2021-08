Constanza Mackenna mostró cómo quedó su dedo tras accidente en “La Divina Comida”

La suerte no estuvo de su lado para la actriz Constanza Mackenna, quien en el pasado sábado se cortó en un dedo mientras participaba en un nuevo episodio de La Divina Comida, transmitido por Chilevisión. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores.

En el set televisivo, la artista estaba acompañada del animador Cristián de la Fuente, esposo de Angélica Castro, la ex Mekano Ruth Gamarra y el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Cuando llegó su tirno para tomar la cocina, la famosa se terminó cortando en el dedo pulgar de su mano izquierda.

Así fue el percance que sufrió Constanza Mackenna

Para la famosa de 31 años “perder un dedo es nada” comparado con un parto. Sin embargo, tuvo suerte de realmente no perderlo y hasta continuó grabando lo que restaba de programa.

Constanza Mackenna preparaba un crumble de manzana cuando el cuchillo le rasgó una parte de su dedo. Lanzando un quejido, se lo miró y acto seguido se lo llevó a la boca. “Me saqué un pedazo de dedo”, dijo para informar lo que había ocurrido.

Tras una pausa para que fuese atendida, la actriz no tuvo inconvenientes en continuar grabando, ya con la herida curada y vendada. “No intenten usar la mandolina sin esto”, bromeó mostrando cómo le había quedado.

Constanza Mckenna luego que le aplicaran el vendaje en su dedo. Foto: Instagram @conmackenna

“Las mujeres somos fuertes, viví un parto, ¿qué es perder un dedo?, nada”, aseguró mientras se colocaba guantes para seguir cocinando en La Divina Comida.

Constanza Mackenna mostró su dedo justo después de haberse cortado

Tras la emisión del episodio donde sufrió el accidente, Constanza Mackenna compartió con sus seguidores desde las historias de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas. Fue allí cuando ella decidió consultarles si deseaban ver el dedo justo después de haberse cortado con el cuchillo. Finalmente los internautas dijeron que SÍ.

“Ganó el morbo, así que les mostraré en la siguiente historia mi dedo, que como podrán ver aquí, se recuperó completamente”, apuntó la actriz.

Foto: Instagram @conmackenna

Imagen censurada del dedo de Constanza Mckenna tras cortarse. Foto: Instagram @conmackenna

Ruth Gamarra en La Divina Comida: “Estoy de acuerdo en algunas cosas del machismo”

Tras ser consultada por los motivos por los que salió del extinto programa juvenil Mekano, Ruth Gamarra explicó que fue “por un novio… No quería que siguiera trabajando en televisión”. Asombrada por su respuesta, Constanza Mackenna se aventuró con un análisis.

“¿Me imagino que nacer con un papá machista te hace tener una mentalidad quizás machista?”, señaló la actriz, a lo que la ex bailarina respondió: “Tengo que admitir que sí. Yo también tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo”

“Por ejemplo, a mí sí me gusta servirle a mi marido. O sea, no tengo ahora. Pero sí me gusta que la mujer sirva, que la mujer cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá. Una costumbre de que a mí me criaron así, entonces yo no lo veo mal”, agregó, ante la sorpresa de Constanza Mackenna.

“Pero ese es el problema, como uno no lo ve mal se replica y se replica”, comentó Ignacio Briones, tras escuchar las palabras de Ruth Gamarra. Sin embargo, esta defendió su postura señalando: “No. Yo no lo veo mal. Estoy acostumbrada”.

Más de 142 mil fans acumula Ruth Gamarra en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ruthgamarra

