Paz Bascuñán muestra las consecuencias que ha tenido en su cuerpo su actuación en ‘Demente’

Paz Bascuñán mostró las consecuencias que dejó en su cuerpo darle vida a Teresa en la teleserie de Mega, Demente. A través de sus redes sociales, la actriz publicó una impactante fotografía de su cuerpo lleno de moretones y escribió una potente reflexión sobre su papel.

La trama de esta producción se basa en el secuestro de Mateo, el hijo de Teresa Betancourt y Joaquín Acevedo intérpretados por Paz Bascuñan y Benjamín Vicuña. Asimismo, darle vida a una madre desesperada por encontrar a su hijo pequeño no fue sencillo para la artista.

Demente fue escrita por Pablo Illanes y dirigida por Patricio Gonzáles, y se convirtió en todo un éxito nacional. Las grabaciones terminaron hace un mes pero todavía hay mucho qué decir de todo lo que se vivió en esta producción.

La actriz 689 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pazbascuactriz

Por ejemplo, hace poco Patricia Rivareneira confesó que gracias a su rol en Demente pudo comprender el amor entre dos mujeres. La artista le dió vida a Flavia, una mujer casada que después de sus 50 años descubre que está enamorada de otra mujer, una policía interpretada por Ingrid Cruz.

Paz Bascuñán muestra su cuerpo tras grabar Demente

A través de su cuenta en Instagram, artista de 46 años publicó una foto donde se ven las consecuencias corporales que dejó su rol en la serie drámatica. “Foto después de grabar como Teresa Betancourt en Demente. Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio”, partió diciendo Bascuñán.

La actriz explicó que “por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real”. Asimismo, detalló que las consecuencias físicas de todas las emociones que expresa en el papel son tangibles.

“Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente y te salen lagrimas reales y se te aprieta el pecho y te duelen las escenas porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo, ES doloroso y también es real. Existe”, reveló.

“En Demente abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá”, añadió. Por otro lado, además de los evidentes moretones que muestra en la imagen, la actriz nombró otras consecuencias físicas que vivió.

“Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos. Abrazo con el más sagrado de los respetos a todas las teresas”, cerró.

De inmediato, sus fans reaccionaron ante la postal y reflexión y destacaron su talento. “Te admiro tanto y agradezco por ser como eres, y que sepas demostrar el dolor inmenso de la perdida de un hijo”, “eres tremenda Paz, le entregas tu vida a cada personaje”, y “Si a uno que está en la casa se le aprieta el pecho y la guata me imagino para ti que vives el personaje”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

