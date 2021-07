Televidentes conmocionados por el debut de ‘Zafrada’ en El Díscipulo del Chef: “Está muy grande”

Televidentes esperaban con ansias el estreno de la nueva versión de El Dicípulo del Chef por las pantallas de Chilevisión. Este jueves finalmente fue el gran día. Y no queda la menor duda de que uno de los participantes que más encantó fue Victor Díaz, mejor conocido como el Zafrada.

Desde que se anunció su participación en el espacio culinario, todo indicaba que se convertiría en favorito del público. El pasado 23 de mayo, desde el Instagram oficial del reality se publicó un video donde le dan la bienvenida al joven.

El material incluye imágenes del sismo ocurrido en 2010, parte de su historia y cómo luce actualmente Víctor Díaz, el Zafrada. “Fue testigo de la mayor catástrofe natural de Chile, pero con su sencillez e inocencia, y en medio del dolor, nos regaló un momento televisivo único e irrepetible”, se menciona en el video.

“Después de 11 años vuelve para mostrarnos una faceta desconocida por todos, donde quiere poner nuestra mesa lo más sabroso de la comida del sur”, agrega la voz promocional de El discípulo del chef.

Inmediatamente los seguidores reaccionaron impactados al ver el cambio en Víctor y también se emocionaron al saber que sería parte del reality show. Asimismo, en el estreno de esta producción, Zafrada se llevó muchos elogios de los televidentes a través de las redes sociales.

Televidentes impactados con cambio del Zafrada

Este jueves, en el estreno de El Discípulo del Chef todos los participantes se presentaron en un desfile y después fueron integrados por equipos liderizados por expertos culinarios.

Esta producción está llena de figuras reconocidas tanto nacional como internacional, sin embargo el que más llamó la atención de los televidentes fue Víctor Díaz. El joven de 19 años es recordado por su inocencia en sus declaraciones en el terremoto de febrero del 2010.

El joven suma 27 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @zafrada.diaz

Actualmente tiene 19 años, estudia Ingeniería Agrícola y tiene una vida común, alejada de la fama. No obstante, su participación en este programa de cocina, hizo que en las redes sociales todos lo recordaran y también generó impresión con lo grande que está. A través de Twitter, el joven chileno se llenó de cientos de mensajes de apoyo y cariño.

Pensaba que el Zafrada nunca iba a crecer.

#DiscipuloGranEstreno pic.twitter.com/fMo8QcpigQ — Guatón Zabatman (@zabatman) July 23, 2021

Lleva un día este programa y ya quiero que gane el Zafrada ❤️ — Valentina ✨ (@vlntnbitch) July 23, 2021

Cuando ves lo grande y buen niño que está el zafrada #DiscipuloGranEstreno pic.twitter.com/ew6pF0SlOS — Alfonso (@Sasiasauvalle) July 23, 2021

Productor del Díscipulo del Chef habla de cómo fue el casting

Carlos Valencia, porductor de este reality show, entrevista con En Cancha, el profesional contó el proceso del casting.“Fue difícil, y yo, para serte honesto, no creí que íbamos a lograr este tremendo casting. Los nombres que se barajaron como primera idea son exactamente los nombres que llegaron al final”, aseguró Valencia. “Nos sorprendíamos nosotros mismos al ver lo que íbamos logrando participantes que siempre soñamos tener”, añadió.

Sin embargo, reveló que con la única que no lograron concretar la participación en el programa fue con Mayte Rodríguez, con quién a pesar de que ya habían tenido un acuerdo de palabras al final desistió.

“La única que no logramos tener, que la tuvimos, en algún momento habíamos llegado a acuerdo y todo, fue a Mayte Rodríguez. Estuvimos muy cerca, llegamos a un principio de acuerdo de palabra y después no se pudo concretar. Fue la única que me faltó, era un casting 100 por ciento perfecto con ella, pero estamos muy cerca de esa perfección con la gente que tenemos”, aseguró.

Te puede interesar:

Participante de ‘Yo Soy’ renuncia en pleno programa por problema de salud

La tierna dedicatoria de Nicolás Saavedra en el cumpleaños de su hija: «Hace 9 años revolucionaste nuestras vidas»

Fran Reyes reveló cómo ha sido retomar sus labores en ‘Mucho Gusto’, ahora en su rol de madre