Mayte Rodríguez iba a participar en ‘El Discípulo del Chef’ pero desistió a último momento, así lo reveló un productor

La descataca actriz nacional Mayte Rodríguez estuvo invitada a participar en la nueva edición de El Discípulo del Chef. Y aunque la artista de 32 años estuvo a punto de aceptar, a último momento decidió no hacerlo.

El productor de este programa culinario, Carlos Valencia, reveló que la intérprete iba a ser parte del grupo de famosos chilenos que disputaran el puesto número uno en la cocina. En entrevista con En Cancha, el profesional contó el proceso del casting.

Mayte Rodríguez iba a ser parte del Discípulo del Chef

Carlos Valencia inició contando cómo fue reunir a casi el 100% de las personas que tenían en mente desde el principio para ser parte de El Díscipulo del Chef.

Recordemos que esta producción de Chilevisión transmitirá su primer capítulo este jueves 22 de junio. Asimismo, reune varias figuras tal como: Kenita Larraín, Patricia López, Renata Bravo, Álvaro Morales, Fabricio Vasconcellos, Giuliana Sotela, Helhue Sukni, entre otros.

La actriz suma 974 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @mmayte_rodriguez

“Fue difícil, y yo, para serte honesto, no creí que íbamos a lograr este tremendo casting. Los nombres que se barajaron como primera idea son exactamente los nombres que llegaron al final”, aseguró Valencia. “Nos sorprendíamos nosotros mismos al ver lo que íbamos logrando participantes que siempre soñamos tener”, añadió.

Sin embargo, reveló que con la única que no lograron concretar la participación en el programa fue con Mayte Rodríguez, con quién a pesar de que ya habían tenido un acuerdo de palabras al final desistió.

“La única que no logramos tener, que la tuvimos, en algún momento habíamos llegado a acuerdo y todo, fue a Mayte Rodríguez. Estuvimos muy cerca, llegamos a un principio de acuerdo de palabra y después no se pudo concretar. Fue la única que me faltó, era un casting 100 por ciento perfecto con ella, pero estamos muy cerca de esa perfección con la gente que tenemos”, aseguró.

Sobre los motivos de la actriz para retractarse, aseguro que no fueron precisados. “No tengo claridad por qué se bajó, pero nos juntamos con ella, habíamos avanzado mucho las conversaciones y al final ella decidió que no”, detalló.

Constanza Ríos sería la primera en salir del Discípulo del Chef

A principios de junio, Chilevisión confirmó la participación de Constanza Ríos en El Díscipulo del Chef. Por primera vez, la hija de ex tenista profesional Marcelo Ríos y Giuliana Sotela participaría en un programa de televisión nacional.

La joven que ha incursionado en el mundo musical, sería parte de los 18 famosos chilenos que buscaran ganarse el título de mejor cocinera en este prestigioso estelar. Sin embargo, trascendió que ya no es parte del programa convirtiéndose en la primera eliminada.

Aunque el primer capítulo de la nueva edición de este programa de cocina todavía no ha sido transmitido, el periodista Sergio Rojas aseguró que Constanza Ríos fue eliminada del Discípulo del Chef.

En el programa Me Late, Rojas dijoque la hija de Marcelo Ríos abandonó la producción. “Ella es una niña que no se sintió cómoda con este formato. No interactuaba con el resto”, aseguró el periodista.

Según sus declaraciones, Constanza no se adaptó al grupo. “Era bien pollo, bien tímida y silenciosa”, expresó. También agregó que otro factor fue el encuentro de su mamá con la ex esposa de su mareja, Kenita Larraín, quién también es parte del programa.

Recordemos que la segunda edición de El Díscipulo del Chef Ennio Carota, Sergi Arola y Carolina Bazán serán los encargados de liderar los desafíos de los participantes.

Asimismo, cada chef tendrá su equipo de discípulos los cuales deberán desarrollarse en la cocina trabajando juntos. También, los expertos culinarios competiran para defender a sus pupilos. Cada jueves a las 22:30 horas será transmitido El Discípulo del Chef a través de Chilevisión.

Te puede interesar:

Participante de ‘Yo Soy’ renuncia en pleno programa por problema de salud

La tierna dedicatoria de Nicolás Saavedra en el cumpleaños de su hija: «Hace 9 años revolucionaste nuestras vidas»

Fran Reyes reveló cómo ha sido retomar sus labores en ‘Mucho Gusto’, ahora en su rol de madre