Fran Reyes regresó a ‘Mucho Gusto’ tras su postnatal y agradeció en vivo a quienes la apoyan

La periodista de Mega Fran Reyes regresó a sus labores en el matinal Mucho Gusto este viernes 9 de julio. Esto después de más de un año de permiso por el prenatal, la llegada de su bebita y el postnatal.

La conductora del programa matutino Diana Bolocco la presentó diciendo: “regresa en gloria y majestad”. Del mismo modo, la mamá de Amalia retomó sus actividades como reportera.

Recordemos que a finales de agosto del año pasado, la profesional anunció la llegada de su primera hija quien nació fruto de su relación con Pablo Ortiz. “Bienvenida al mundo hermosa mía. Pablo Ortíz Te amo tanto… Gracias!”, escribió a través de Instagram.

La periodista estuvo ausente del matinal Mucho Gusto por el proceso de traer al mundo a su primera bebé. Foto: Instagram @fran_reyest

Fran Reyes volvió a Mucho Gusto tras tener a su hija

La comunicadora se ve muy contenta de regresar a su trabajo y volver a juntarse con sus compañeros. “Qué rico verlos, los abrazo. Estoy feliz, y estaba pensando que he tenido varios debuts en este programa”, aseguró según detalla Página 7.

“Estoy feliz por esta nueva versión, siendo mamá. Quiero agradecer a todos los que me mandan cariño por Instagram, por sus consejos. Diana, tu cariño siempre, y al equipo que me envió flores cuando nació la Amalia”, agregó la profesional.

El mensaje de agradecimiento de la periodista en redes y en vivo

Después del programa, Fran Reyes utilizó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por todo el apoyo en esta nueva etapa de su vida. También compartió dos videos: uno de su bebita de 10 meses viéndola en pantalla y el otro agradeciendo en vivo por el apoyo que ha recibido.

“Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado este momento, mi hija viéndome hacer algo que quiero tanto”, partió diciendo la profesional.

“Llevo cerca de 9 años en Mucho Gusto un programa que ha sido parte de cada una de mis etapas, es por eso que este video es tan significativo para mi”, escribió refiriéndose al clip donde su bebita la observa mientras hace su trabajo.

“Aproveché esta vuelta para agradecer el cariño que ustedes, mis amigas de Instagram, me han brindado en esta etapa. Sus mensajes son lo máximo para mi”, dijo mencionando el segundo clip donde durante la transmisión en vivo envío un mensaje de agradecimiento.

“Les debo el post con mis confesiones de cómo ha sido volver al trabajo, pero tenía que dejar por aquí este registro, que será algo que atesoraré por siempre”, cerró.

La reflexión de Fran sobre la maternidad

El pasado 9 de mayo, en el marco del Día de las Madres, la periodista Fran Reyes escribió una reflexión sobre la maternidad. A través de su cuenta de Instagram, la profesional compartió sus palabras y muchas de sus seguidores se identificaron.

“Me rio más fuerte y varias veces al día, me baño tarde, tengo más horarios, veo menos tele, tolero más, todo me importa un poco menos, aumentaron mis miedos, disminuyeron mis horas libres”, inició diciendo la Fran.

La comunicadora suma casi 87 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @fran_reyest

“Tengo más paciencia y también tengo sueño, me despierto con una sonrisa, aunque la noche haya sido de angustia, me cuesta reaccionar en la mañana, pero ninguna es igual a la otra, eso me emociona y me hace abrir los ojos”, agregó.

También detalló la inmensa satisfacción que experimenta al ver a su bebita quién actualmente tiene 10 meses de vida. “Siento una alegria que va desde el corazón a mi garganta cada vez que la miro. Quiero que esto dure para siempre, quiero a mi familia conmigo y no quiero momentos malos”, puntualizó.

“No imaginé jamás que los días más lindos de mi vida, los viviría con las uñas destruidas, con el pelo amarrado para ocultar la raíz que va a la mitad y en pijama gran parte del día. No se si soy mejor o peor persona, si estoy más linda o más fea, más o menos realizada, lo único que sé es que ahora soy mamá”, cerró.

