Joaquín Méndez cumple la promesa: muestra el rostro de su polola en Instagram tras victoria de Argentina

Un completo misterio ha sido la identidad de la actual polola de Joaquín Méndez. El argentino de 29 años en varias oportunidades ha compartido en redes sociales fotos de ella, pero sin mostrar su rostro.

El comunicador llegó a Chile para participar en el reality de Mega, Volverías con tu ex, en el 2016, y desde entonces se le ha visto en varias producciones del canal. Asimismo, su última relación sentimental conocida fue con la modelo Camila Recabarren.

Sin embargo, ya lleva meses saliendo con una misteriosa chica. El pasado Día de las Madres fue la primera vez que compartió una imagen junto a ella, pero estaba de espaldas y tapandose con una capucha. “Me gustaría presentarles esta gran persona y cagarnos de risa un rato”, escribió en esa oportunidad junto a un emotivo mensaje para su mamá.

Asimismo, unos días más tarde publicó otra imagen junto a ella pero debido a que tenía una mascarilla, tampoco se pudo ver su rostro.

“Cuando todo fluye fácil, cuando hay una pausa para entender, que simple se hace estar al lado tuyo”, dijo el enamorado junto a otra imagen donde su pareja se tapa el rostro con su mano.

La imagen de Joaquín Méndez y su polola, publicada el pasado 2 de junio. Foto: Instagram @mendezjoaquin

Joaquín Méndez muestra a su polola públicamente

Aunque todavía no se sabe su nombre o a que se dedica, el conductor de La Hora de Jugar finalmente mostró el rostro de su polola. Esto después de prometer que si la Selección de Argentina ganaba la Copa América ante Brasil mostraría a la misteriosa joven.

Debido a que su equipo se llevó la victoria, el argentino cumplió su palabra y compartió a través de Instagram una imagen que según él, eligió su pareja. “La única aprobada por la polola. Argentina campeón de América“, redactó el comunicador.

Hasta el momento la publicación lleva más 116.000 mil ‘likes’ y cientos de comentarios felicitando al joven. “Qué hermosos se ven”, “felicidades por el triunfo de Argentina”, “qué bueno Joaco verte feliz y contento….ya no estás solito tienes un bello corazón” y “te ves feliz, quédate ahí”, fueron algunos de los mensajes qure quedaron plasmados en el post.

¿Regresaría Joaquín con Camila Recabarren?

Esta fue la pregunta que alguna vez le hicieron al animador de Mega, quien culminó su relación con la también artista hace unos tres años. Sin embargo, ambos han logrado consolidar una buena amistad que hasta la fecha se mantiene. En 2020, durante Mucho Gusto, le realizaron una incómoda pregunta sobre la modelo chilena.

“Si tu corazón empieza a palpitar (por Camila), ¿qué le dices tú?”, partió preguntando Diana Bolocco, en compañía de Begoña Basauri y María José Quintanilla. “Es muy simple: yo no le digo nada. Le mando una señal. ¡Tac! Lo detengo… Puedo bajar mis pulsaciones a cero si quiero… O sea, hay una respiración que es muy suave y la tienes que mantener. De verdad”, se excusó el argentino, ante la incredulidad de las conductoras.

“Hay alguna gente que has visto cómo se ponen nervioso en los juegos de preguntas… Yo me puedo controlar casi a cero”, agregó, a lo que Diana Bolocco respondió con una pregunta. “Y si tienen esos detectores de mentiras, ¿también lo puedes controlar?”, dijo. “No, ahí no. Eso es imposible”, contestó Joaquín Méndez, desafiando a la conductora.

Con esta imagen, Camila felicitó a Joaquín en su último cumpleaños. Foto: Instagram @camilarecabarrenoficial

