Patricia López impacta con un nuevo look al natural y sus fans aseguran que luce más joven

La actriz Patricia López se unió a las cientos de personas que han decidido cambiar su look en días de cuarentena. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 92 mil seguidores, la intérprete mostró el cambio en su melena con una apariencia natural y fresca.

“El estilismo resiste en pandemia. Ponte creativa y transfórmate por que ya no somos los mismos“, escribió la artista quién dejó claro que a sus 33 años luce estupenda. López se ha destacado en la televisión nacional actuando en diversas teleseries, novelas y hasta teatro.

Patricia López y su nuevo cambio de look

Patricia López en plena cuarentena se realizó un cambio de look que la hace lucir fantástica. La artista reveló que su nueva apariencia está inspirada en la cantante Fabiana Cantillo.

“Flequillo, sin filtro y sin maquillaje”, dijo la nacida en Santiago en un corto video publicado en su Instagram mostrando su cabello. Hasta el momento, el clip alcanzó más de 4.200 reproducciones.

Aunque permanece el color castaño en su melena, el peinado de López ahora es muy diferente. La actriz optó por un corte escalonado y una pollina.

Además de la grabación, la actriz también compartió una serie de fotografías mostrando su cambio. “Inspirada en mi querida Fabiana Cantilo y a todas las mujeres rebeldes e insumisas. ¿Y a ti, te gusta que te digan lo que tienes que hacer?”, escribió.

Por su parte, sus fans no tardaron en reaccionar a su cambio y de inmediato se llenó de elogios.

“Hermosa. estás cada día más Bella y luminosa”, “siempre tan guapa”, ” qué mujer más linda bendiciones”, “que linda, joven y delicada te ves con ese look”, “eres como el vino, mejor con los años” y “te ves mucho más joven así”, fueron algunos de los comentarios plasmados en su publicción.

Patricia López demuestra ser una mujer interesada y apasionada por el mindfulness. Foto: Instagram @patricialopezmenadier

Se defiende de usuaria que le llamó “rota con plata”

Una concisa respuesta fue la que entregó la actriz Patricia López, luego de ser increpada por una usuaria de redes sociales que la acusó de haberla insultado durante una visita a un casino en Antofagasta. La situación ocurrió el pasado mes de enero.

La famosa recibió una dura acusación por parte de una mujer, identificada como @caritusita. “¿Te acuerdas cuando en Enjoy Antofagasta me insultaste y trataste de lo peor porque no quise pasarte un vaso de agua?”, señaló esta.

La mujer recordó la situación, indicando que la trató “con respeto, y tú como no dabas más de borracha, lo único que hacías era insultarme, siendo que yo te explicaba que no podía pasarte el vaso de agua porque yo manipulaba dinero”.

Además, se refirió a Patricia López como “una rota con plata, que por el solo hecho de que salgas en la tele piensas que la gente tiene que bailar y hacer lo que tú dices. Pésima experiencia pasé contigo cuando trabajé en Enjoy”.

Así insultó la usuraria a Patricia López en un comentario. Foto: Captura de pantalla

Tras las palabras de la internauta, la actriz respondió indicando que no recuerda dicho episodio. Sin embargo, la corrigió indicando que puede ser rota, pero no “con plata”. “Uf, sabes que no recuerdo ese episodio, realmente no te creo. Pero si fue así, disculpa. Hay un solo error en tu texto tan amoroso, rota puedo ser, pero no tengo plata”, dijo.

“Cada uno con su percepción, desde su propio stress. Espero puedas sanar tu resentimiento de clase. De todos modos, de corazón te deseo un feliz 2021”, agregó, dando por cerrado el tema.

La respuesta de Patricia López para defenderse de las acusaciones. Foto: Captura de pantalla

