Amaya Forch impacta a sus fans con imagen de un “antes y después” de 28 años: “Igual de guapa siempre”

La actriz Amaya Forch se ha ganado al público chileno con sus interpretaciones en diferentes teleseries y programas de televisión nacional. Su trabajo es impecable y su personalidad y carisma han hecho que se gane el respeto y cariño de sus fans.

La artista nacida en Santiago suma 273 mil seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes comparte con regularidad sobre su vida profesional y personal. Asimismo, por dicha plataforma recibe sientos de alagos y buenas vibras.

Recientemente publicó una fotografía en blanco y negro frente a un espejo y escribió que estaba grabando. Por su parte, una internauta comentó: “Chiquillas no es por nada pero que toma, que hace, esta hermosa mujer para tener ese cutis esa piel ese brillo sin contar con el talento que me imagino debe ser de nacimiento. Ojalá pueda ser generosa con sus secretos de belleza”.

La actriz suma 273 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @laforch

Amaya Forch comparte foto del recuerdo y la compara con una actual

La actriz de La Torre de Mabel comparó en una imagen cómo ha cambiado a lo largo de casi tres décadas. “¡Y de pronto pasaron 28 años!“, escribió en la publicación que hasta el momento tiene casi 10 mil ‘likes’ y cientos de comentarios resaltando su belleza.

La foto de la izquierda fue tomada en 1993 y la de la derecha es actual por lo que demostró que no ha cambiado mucho. Asimismo, sus fans no dudaron en elogiar a la actriz.

“Igual de guapa siempre”, “luces mucho mejor ahora”, “amor platónico de mi juventud”, “sigues siendo preciosa” y “qué linda en ambas fotos. Pero en la primera es pura inocencia, muy tierna”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

A sus 49 años, la ex pareja de Amaro Gómez-Pablos se mantiene hermosa y demostró que es como el vino, con el paso de los años mucho mejor.

La contundente crítica de la actriz a los filtros en redes

Hace unas semanas atrás, Amaya Forch criticó severamente el uso de los filtros en las redes sociales. A través de una publicación de Instagram, la actriz compartió dos imágenes una al natural y otra con filtro. Sin embargo, días después la eliminó debido a que sus declaraciones generaron controversia.

Son miles de usuarios, y también celebridades, los que se apoyan a través de múltiples efectos en la carrera para lucir perfectamente bien en sus posteos. No hay arrugas, ni lunares, mucho menos acné, e incluso no hace falta maquillaje, porque los filtros retocan hasta las orejas.

La opinión de la actriz sobre los filtros en redes sociales generó pólemica en los usuarios. Foto: Instagram @laforch

“Realidad versus expectativa”, escribió Amaya Forch a modo de título para su reflexión. Fue allí cuando posteó ambas imágenes, y aunque se nota la gran diferencia, también demostró que es hermosa sin una gota de maquillaje.

“¿Qué nos está pasando que necesitamos tantos filtros para sentirnos bien y mostrarnos como queremos que nos vean?”, se preguntó. “Me topo con muchas fotos e historias retocadas en Instagram. ¿A qué le tenemos miedo? Yo amanecí hoy así, con cara de ‘tuto per se’. Decidí no maquillarme porque lo hice ayer para la tele y me toca mañana de nuevo. Quise darle un descanso a mi piel y sobre todo a mis ojos”, continuó.

Amaya Forch afirmó que entiende los objetivos de los filtros para ocultar imperfecciones, pero a su consideración “no tiene gracia”.

“Y claro, he andado todo el día con la media cara de poto!!!. Bueno, así soy. Ná que hacer. Podemos usar un filtro para vernos mejor pero no tiene gracia. Lo que sí la tiene y nos hace más lindas que el sol, es el aceptarnos, querernos y ser felices con nuestras caras de poto. Incluso dejar de llamarle así”, añadió.

Este es el objetivo del mundo virtual que Amaya Forch critica “a cambio de un click”. “¿Para qué? ¿Por cuánto rato? ¿A cambio de qué? ¿A quién le queremos vender la pomá? Yo al menos hace rato que me aburrí de hacerlo y dejé de usar filtros”, expresó.

“Ahora me falta avanzar hacia sacarme solo un par de selfies para elegir la mejor en vez de chorrocientas (¿qué mirai? – la care poto que te gastai ! – mírate al espejo y después hablai!!)”, dijo para cerrar.

Te puede interesar:

Amaya Forch recordó imagen de su embarazo y hasta la compararon con Lady Di

Pamela Díaz reveló cómo va el proceso de borrar el tatuaje que se hizo en honor a Rodrigo Wainraihgt

José Luis Repenning celebró el Día del Padre con sus hijos: «Mis tres personas favoritas»