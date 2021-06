Gala Caldirola contó detalles sobre su accidente de auto en 2012: “Por todo el cuerpo tenía heridas… no podía caminar”

Gala Caldirola revivió un terrible suceso que la marcó para siempre. El pasado sábado 26 de junio, fue televisado un nuevo capítulo de La Divina Comida por Chilevisión y la española fue una de las invitadas.

La ex chica reality fue la segunda en recibir a los invitados en su casa y allí conversó entre otras cosas, del accidente automovilístico que sufrió. “Eso me pasó en el 2012, tengo la fecha tatuada”, dijo la ex de Mauricio Isla.

Caldirola tenía 19 años y se encontraba en España, específicamente en el municipio Badajoz cuando por poco pierde la vida. Para ese entonces ya su nombre sonaba en su país debido a su participación en el éxitoso show de citas Mujeres, Hombres y Viceversa, así lo sereña Glamorama.

La ex chica reality suma 2,5 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @galadrielcaldirola

Gala Caldirola recuerda el grave accidente que tuvo a sus 19 años

El accidente de auto sucedió en una fría noche de agosto de ese año cuando la ex chica reality iba a su casa tras un evento. En el camino se les atravesó un ciervo en la carretera ocasionando un desastre.

“Íbamos volviendo de un evento, el chofer adelante, yo iba detrás, no llevaba el cinturón y apareció un ciervo. Yo recuerdo perfectamente el frenazo y la luz del auto reflejado en los ojos del animal. Recuerdo todo, no perdí la conciencia en ningún momento”, recordó la figura televisiva.

Después el carro empezó a dar vueltas y cayó por un precipicio y en eso salió Gala Caldirola “disparada” mientras que las ramas de los árboles detenían su caída. “(Las ramas) me arrancaron la mitad de mi cabello, tenía todo el cabello lleno de mechones sin pelo“, aseveró.

Tras este lamentable hecho, la ex esposa de Mauricio Isla cuenta que se perdió entre la oscuridad de la noche y no la encontraban. “Caí sobre rocas, me fracturé dos vértebras, me fracturé el gemelo derecho de la pierna, perdí el pómulo maxilar, la órbita del ojo. Era de noche, no me encontraban. Por lo que me dijeron, pasó como una hora hasta que me lograron encontrar, dijo.

Este capítulo de La Divina Comida fue grabado antes de su divorcio con el futbolista chileno. Foto: Instagram @galadrielcaldirola

En el auto iban solo tres personas: El chofer, el compañero de trabajo de Gala y ella, pero la única que sufrió graves heridas fue la ex chica reality.

“Al chofer no le pasó nada y al otro chico casi nada. A la única que le pasó fue a mí, por todo el cuerpo tenía heridas, tenía roturas y en la espalda, no podía caminar. Estuve muchos meses que no podía ni siquiera sentarme”, detalló.

No le permitían ver su rostro

Gala Cardilora contó en La Divina Comida que el proceso más duro fue su rostro. “Me tuvieron que colocar unas placas y unos tornillos, y sobre ese material se tenía que reconstruir el hueso, entonces ese es un proceso que duró dos años y medio”

“Mis papás me cuidaban, yo volví a casa de mis papás. Cuidarme a nivel de que me tenían que limpiar el culo. Los médicos no me dejaban ver mi cara, lo tenía prohibido, mi madre no tenía espejos y no me dejaban verme después de la operación. Yo no sabía lo que tenía en la cara y sentía que no podía abrir los ojos”, puntualizó.

Días después, le suplicó a su mamá que le hiciera una foto con el teléfono para porder verse. “Cuando me vi dije ‘no pasa nada porque voy a estar bien, y cuando me vea en estos videos diré ‘ya no soy tan fea como antes’”, rememoró.

Un año después del accidente logró caminar con normalidad, sin embargo su cara todavía tenía cicatrices. Para cerrar su relato, la figura televisiva aseguró que ese accidente le hizo ver la vida de otra manera.

“Con ese accidente me di cuenta que la vida es mucho más que lo que uno ve y uno se puede dedicar al modelaje, a la tele, pero no se tiene que olvidar de cultivar sus sentimientos, cultivar talentos, otras cosas que no sean solamente verte bonita y una apariencia”, cerró.

