Carolina Escobar habla sobre su recuperación tras cirugía: “El proceso va lento pero seguro”

Carolina Escobar detalló cómo ha sido el proceso de recuperación tras la cirugía que la mantiene alejada de las pantallas. Recordemos que a principios de junio, la presentadora del matinal Buenos días a todos anunció que se iba a operar.

Tras la intervención quirúrgica la periodista confesó que “hay dolor, pero también buen ánimo. Por mi ya estaría tejiendo, pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma”. La figura televisiva presentó una triple fractura en el tobillo que ameritó todo este proceso.

Tras un par de semanas de la intervención, Escobar sigue en su proceso de recuperarse por completo y pasar la página con este trago amargo. Recientemente fue entrevistada por Las Últimas Noticias y habló sobre su rehabilitación.

La presentadora suma 32,2 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @caroescobartv

Carolina Escobar cuenta cómo va su recuperación

Carolina Escobar asegura que el proceso que está viviendo es más lento de lo que creía pero que todo marcha a su favor. “Ha estado bien, pero es un poco más lento de lo que me imaginé. La recuperación de una cirugía es distinta a la de una fractura, que fue la lesión inicial. En definitiva, el proceso va lento, pero seguro”, puntualizó la mujer de 45 años.

También añadió que son muy pocas las actividades de la casa que puede realizar. “No puedo hacer la cama o colaborar en la cocina, soy bien inútil por el momento. Ando con muletas y hasta ahora solamente puedo estar de pie el mínimo posible, por ejemplo, cuando me ducho, me lavo los dientes o en las terapias. Una vez al día, puedo ir a la cocina apoyando el pie”, reveló.

La figura televisiva detalló que tiene un mes de licencia, sin embargo todo depende de cómo vaya su recuperación. “Si piso tiene que ser de una forma muy suave, porque no puedo poner toda la carga de mi peso”, relató.

Del mismo modo, agregó que después de la operación estuvo varios días sin inmóvil. “Todavía tengo mis músculos poco estimulados porque estuve casi toda una semana sin moverme tras la cirugía. Por tanto, se requiere reactivar la musculatura lentamente para que la sangre pueda retornar”, explicó.

Los medicamentos la tenían dopada

En otro orden de ideas, Caro Escobar confesó que tomó tantos medicamentos para el dolor, que se sentía muy “dormida”. Su decisión fue ir dejándolos de a poco para poder reactivarse.

“Estaba bien atontada por los remedios para el dolor. Me despertaba en la mañana temprano, pero luego dormía. Inicialmente estaba con Tramal y con ketorolaco tres veces al día, los que son muy fuertes”, contó.

Asimismo, aseguró que también ingería pregabalina que también es para el dolor. Sin embargo, terminó usando remedios naturales para sentirse mejor.”Evito al máximo los remedios, prefiero tomar agüitas, por lo que mi cuerpo no está muy acostumbrado a recibir tanta droga”, aseguró.

La presentadora tiene un mes de licencia pero todo depende de su recuperación para retornar sus actividades. Foto: Instagram @caroescobartv

Gracias a su tiempo libre, la conductora detalló que ahora se ha dedicado a tejer y coser, eso sí, sin dejar de ver el matinal aunque no es muy amante de ver televisión.

“Por más que he tratado, no he logrado dejar de mirar el matinal, para qué voy a mentir. Me encanta tejer y coser, pero todavía no puedo coser. Esto me ayuda a mantenerme activa, porque pasar de 150 km/hr. todo el día, a nada, te puede tirar para abajo. Sin embargo, lo más rico es que he podido disfrutar a mis tres niños y generalmente falta tiempo para eso”, cerró.

Te puede interesar:

Gala Caldirola contó detalles sobre su accidente de auto en 2012: «Por todo el cuerpo tenía heridas… no podía caminar»

Fanny Cuevas sorprende con su cabello al estilo Harley Quinn: «Estás preciosa»

Pamela Díaz y el caos para vacunarse: Tres intentos fallidos, un regaño y su «terror a las agujas»