El inédito cambio de look que se hizo Montserrat Ballarín para una nueva teleserie: “Qué hermosa”

La actriz Montserrat Ballarín se siente preparada para el nuevo reto profesional que acaba de empezar. La intérprete de 34 años comenzó este lunes las grabaciones de la nueva producción de Mega donde participará, que además le llevó a un inédito estilo de cabello.

Hace unos días, el importante canal chileno reveló el nombre de la nueva teleserie que transmitirá pronto: Pobre Novio. Esta producción vendrá despúes de Edifico Corona, que ya está en su recta final.

Además, está confirmado que parte del elenco de Pobre Novio está conformado por: Etienne Bobenrieth, Carolina Arregui, Diego Muñoz, Sigrid Alegría y por supuesto Montserrat Ballarín.

Para su personaje en esta nueva teleserie, Ballarín se realizó un radical cambio de look que encantó a sus seguidores. La actriz cuenta con 490 mil seguidores en Instagram, quienes siguen de cerca sus publicaciones.

Montserrat Ballarín y su impactante nuevo estilo

A través del formato de las historias de Instagram, la artista compartió con sus fans un corte de cabello que muy pocos se esperaban. La famosa dejó atrás su característica larga melena que ha tenido en otras producciones.

La pareja del también actor Francisco ‘Chapu’ Puelles apareció con el cabello corto a la altura de su rostro y de color castaño oscuro. “Nuevo look, nuevos comienzos. Ahí vamos”, escribió en la fotografía.

Así fue la historia de la actriz para anunciar su nuevo look. Foto: Instagram @montseballarin

La actriz se convirtió en madre en julio del 2020. En este sentido, su participación en esta telenovela es la primera despúes de la llegada de Silvestre a su vida. Recordemos que también ha estado en proyectos tales como Pituca sin lucas (2015), Pobre Gallo (2016) y Tranquilo Papá (2017).

Asimismo, Montserrat Ballarín también publicó una fotografía con su nuevo look en su perfil. “Rato que no me aparecía por aquí. Y con un cafecito paso a decir ‘Salú’. Nuevos espacios, nuevos comienzos, nuevas energías”, dijo para el posteo que suma más de 16 mil ‘likes’.

De inmediato los usuarios reaccionaron al cambio de la intérprete. “Qué hermosa te ves”, “preciosa, vamos con todo”, “te quiero, te ves maravillosa” y “ya se te extrañaba en las pantallas”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados en el posteo.

La actriz mostró a su hijo escalando con su papá

A través de las historias, Montserrat Ballarín compartió hace un tiempo el tierno video donde el ‘Chapu’ Puelles ayuda a “escalar” a su bebé cuando tenía 9 meses. Y es que se nota que el pequeño será igual de apasionado que sus papás.

El momento de Francisco Puelles con su hijo con compartión la Montserrat. Foto: Instagram @montseballarin

La actriz escribió: “Aquí todos entrenamos”, con Here comes the sun, de The Beatles, como canción de fondo en el material. De principio, la tierna guagua se ve observando los muros y luego su papá le ayuda a tocarlos.

Por su parte, la mamá de Silvestre también publicó unas fotos del pequeño observando los muros. “Dos dientitos afuera, una guagua gateadora e independiente. Y el tiempo, que se mide en nuevas primeras cosas… Gran viaje de la ma/paternidad”, expresó Montserrat Ballarín.

Silvestre, hijo de Montserrat y “Chapu” Puelles apreciando el salón de escalar. Foto: Instagram @montseballarin

