El look de los 80 que Carmen Gloria Bresky lucirá en ‘La torre de Mabel’: “Me encanta mi personaje”

Hacía más de 16 años que Carmen Gloria Bresky no participaba en una telenovela para Canal 13. Su última aparición había sido en 2005, cuando formó parte del elenco de Brujas. Ahora dirá presente en el nuevo proyecto La torre de Mabel, que se estará el próximo 14 de junio.

Además de su presencia en la teleserie, la artista destacará con una novedosa apariencia para la producción del género comedia. La ex participante de Bailando por un sueño contó detalles acerca de los implementos que llevará su personaje, los cuales lucen bastante interesantes.

El look que Carmen Gloria Bresky llevará en La torre de Mabel

Según se aprecia en redes sociales, la actriz lucirá una peluca crespa que se remonta a los años 80. Prácticamente se verá como la protagonista de Flashdance, película estadounidense estrenada en 1983.

“Después nos dimos cuenta que tenía algo parecido a la protagonista de Flashdance y yo leseaba con eso y echaba la talla, hasta hacía el paso flashdance, pero el look se creó porque yo quería verme diferente, entonces como que a mi mente llegó la idea de que fuera muy crespa”, contó Carmen Gloria Bresky, reseña AR13.

Para la famosa de 42 años, nacida en Santiago de Chile, “el rulo se empodera y termina siendo un look hasta imitable… como reivindicando los rulos, y eso quiero que pase con Marla, que se reivindiquen los rulos”, afirmó.

Asimismo, aseguró estar encantanda de que su personaje sea “una cosa medio antigua, ochentera, y por eso nos acordamos de Flashdance“. (…) Si no yo también cantaba canciones de Donna Summer, como que me ponía la peluca y al tiro entraba en esa onda”, agregó.

Sobre su nueva participación en una producción que emitirá Canal 13, Carmen Gloria Bresky asegurí que “fue bonito y emocionante volver a estar en esos estudios y pasillos de mis primeras teleseries. Si bien ha pasado harto tiempo, tuvo algo que me resultó acogedor”.

“Y también me pasó que el equipo realizador de La torre de Mabel es AGTV y hubo personas con las que me reencontré porque con ellos hice Verdades ocultas, entonces no me fue algo ajeno. Hubo personas nuevas y eso también fue súper entretenido y bonito, conocer a nuevas personas y nuevos talentos”, contó.

Finalmente confesó que fue “muy grato” volver a trabajar con Cristián Mason, quien fue su primer director, exactamente en 2001 cuando trabajó para su primera teleserie: Piel canela.

Más de 475 mil fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @carmenengloriabresky

¿Y de qué trata La torre de Mabel?

Carmen Gloria Bresky encarnará a Marla, una leal secretaria que trabaja para Laura (Ignacia Baeza) y que posee una personalidad divertida, crédula y con tendencia a idolatrar a su jefa, ya que desea todo lo que tiene: poder, respeto y sobre todo dinero. Cabe recordar que la historia se desarrolla en un grupo de personas que comparte un colapsado edificio de Santiago Centro.

Aunque Marla parece ser una mujer honesta y muy difícil de manipular, ella esconde ambiciosos y talentos que sorprenderán a la misma Laura. Gracias a esa personalidad, su energía causará sensación en más de un vecino del edificio o la llamada Torre de Mabel.

“Mi persona es súper lúdico y tiene muchas capas”, detalló Carmen Gloria Bresky. “Tiene buen corazón y es torpe, graciosa, impulsiva, ingenua y picarona, y todo eso es muy entretenido de interpretar”, añadió la actriz. “Además, es un persona que tiene una transformación dentro de la teleserie, va cambiando y le van pasando cosas”, concluyó.

Junto a Gustavo Becerra y Yamila Reyna. Foto: Instagram @carmenengloriabresky

Lee también:

Daniela Aránguiz retocó sus labios y se siente maravillosa: «La boca más linda que he tenido»

La adorable dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hijo Beltrán por su cumpleaños

Yamna Lobos celebra la nueva hazaña de su hija Agustina: «Se lanzó mi chanchita, qué emoción»