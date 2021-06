“No me cuidé como debería”: Carolina Escobar tras operarse el tobillo por una triple fractura

La periodista chilena Carolina Escobar ya se operó el tobillo y la intervención fue todo un éxito. La conductora del matital Buenos Días a Todos de TVN estará ausente de la pantalla chica unos días para recuperarse.

Así lo informó ella misma en un video durante la transmisión del programa este lunes. “Estoy acá, porque metí la pata. Para los que no les había contado, hace un tiempo tuve un accidente”, confesó.

Tras sufrir tres caídas en un lapso de al menos tres años, la comunicadora afirma que nunca se recupero del todo de ellas, lo cual empujó su entrada al quirófano.

“Por más empeño que le puse en la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré”, dijo e informó que necesitaba una intervención quirúrgica la cual ya fue realizada este martes.

Más de 31 mil fans acumula la animadora en su cuenta oficial. Foto: Instagram @caroescobartv

Carolina Escobar contó como ha sido este duro proceso

La profesional de 45 años conversó con Las Últimas Noticias sobre los detalles de su operación. Allí mencióno que la primera caída que le afectó su tobillo fue en el 2019 desde un caballo.

“Esa vez tuve una triple fractura de tobillo derecho y esguince en la pierna. Hubo una microfractura que no logré sanar, que nunca pegó”, aseguró Caro Escobar.

Aunque estuvo muy afectada de su tobillo en esa oportunidad, evitó a toda costa ser operada. “Yo le pedí al doctor en todos los idiomas evitar la operación, que ya me decían desde octubre pasado, que le diera todas las oportunidades a mi cuerpo”, recordó.

“No se si traté de empujar mucho la recuperación. Me hice todas las terapias que encontré, aplicar frío, calor, y no lo logré. En marzo ya caché que no daba resultado. Pero no me cuidé como debería, venía de la otra fractura (2018) hace tan poco tiempo”, agregó.

Sobre cómo se siente tras la operación aseguró que: “Hay dolor, pero también buen ánimo. Por mi ya estaría tejiendo, pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma.

Sobre sus compañeros de trabajo destacó que han sido muy atentos y considerados con ella. “El equipo del matinal ha sido un siete. La Maria Luisa Godoy todos me han escrito para mandarme apoyo, se han pasado. Gonzalo y la Paloma (Armijo, su esposa) se han portado un mil, su cariño y amistad esta siempre”, puntualizó.

“Ahora voy a tratar de ser súper querendona con mi cuerpo y que tenga la mejor recuperación porque soy hiperkinética, ya estoy pensando con unas amigas que apenas se pueda vamos a subir el cerro. Los exámenes han salido bien y en general yo soy super sana. Literalmente ha sido mala pata, sobre todo esta última vez”, dijo.

Tendrá un mes de licencia

Carolina Escobar confesó en entrevista para BioBioChile que tendrá un mes de licencia para recuperarse de la operación. Luego deberá tener un proceso de rehabilitación.

Sobre la intervención detalló que “retiran el cartílago que estaba dañado y muerto, pican un poco el hueso y sacan lo que está malo. Después picotean el hueso en función de que el cuerpo entienda que hay una lesión y la deben reparar y sacan hueso de la cadera y lo implantan en el tobillo. Ponen una malla y esta capta todas las células e inyectan células madres para reparar el tejido dañado”.

Caro Escobar confesó que ha sufrido fracturas que desafortunadamente no sanaron como debe ser. Foto: Instagram @caroescobartv

“Kinesiólogo debería empezar la próxima semana, depende de cómo me vean, porque tengo una semana de reposo y después de eso ver las posibilidades de recuperación. Me dejaron con un catéter con anestesia, debido a toda la lesión”, confesó al mencionado medio de comunicación.

“Lo que viene para adelante es un mes de licencia con el fin de poder tener las ‘kine’ y todo eso. Todavía tengo todo dormido, pie y desde la rodilla hacia abajo”, cerró.

Te puede interesar:

El look de los 80 que Carmen Gloria Bresky lucirá en ‘La torre de Mabel’: «Me encanta mi personaje»

Daniela Aránguiz retocó sus labios y se siente maravillosa: «La boca más linda que he tenido»

Piscina, 5 baños y hasta un parque: La millonaria mansión que compraron Benjamín Vicuña y ‘China’ Suárez