Ignacia Allamand recordó su eliminación de MasterChef: “No se puede evaluar un plato que no existe”

No cabe duda que Ignacia Allamand es una especialista en cocina, cualidad que llevó a ser una de las favoritas de la audiencia en MasterChef Celebrity. Sin embargo, una serie de errores que reconoce durante su participación, sobre todo en su último día del programa, le llevaron a la eliminación.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz decidió rememorar aquel día con una imagen de su delantal que describe: “Ignacita”. Aunque su salida del espacio causó enojo en gran parte del público, ella sabe perfectamente cuále fueron los motivos.

Ignacia Allamand revela por qué la eliminaron de MasterChef

“Hoy se cumple un año desde que me fui de @masterchefchile y quería pasar por aquí a agradecer a todos por el cariño que me han entregado desde ese momento, hasta ahora y para siempre”, escribió desde su cuenta personal donde acumula más de 200 mil seguidores.

Ignacia Allamand confesó que el día de su partida cometió errores que son “causal del eliminación del programa y los jueces hicieron exactamente lo que correspondía. No se puede evaluar un plato que no existe. Mala Mía”, expresó para la foto que suma más de 6.800 ‘likes’.

Pese a la experiencia de quedar eliminada, la artista asegura que “lo cocinado y lo aprendido no me lo quita nadie”. Agradeció por la buena onda, los mensajes de apoyo y sobre por su delantal. “Viaja conmigo siempre por si toca meter las manos en la mesa”, expresó.

En el hilo de comentarios, muchos de sus fans le dejaron mensajes positivos sobre su participación en el programa y lo bien que luce actualmente. Algunos internautas le afirmaron que se ve hermosa y otros hasta le pidieron que les enseñe una receta de comida.

“Agradezco tanto tener una masterchef de amiga”, “muchos cariños para ti”, “qué gran recuerdo”, “eres la mejor”, me encanta leerte” y “deberías estar en la temporada de ahora”, son parte de las reacciones que se aprecian en la publicación.

Ignacia Allamand protagonizó la película Toc toc, el lado oscuro del deseo, junto al actor de Hollywood Keanu Reeves. Foto: Instagram @ignaciachaopez

¿Y qué ocurrió el día de su eliminación?

En aquel entonces, cuando la famosa terminó fuera de MasterChef Celebrity, confesó que todo en su día comenzó mal. “Me quedó dormida. Alcancé apenas a subirme a la van, y aunque nunca pensé que sería mi último día, no llegar a la hora es algo demasiado raro en mí… partí mal”, contó Ignacia Allamand.

Parecía que todo se iba acumulando y la frustración le impidió poder cumplir con el buen sabor de un platillo. “Todo sucedió como en cámara lenta”, dijo para aquella fecha.

“Pasaron cosas que me fueron desmoralizando, estaba agotada emocionalmente. Además, durante la primera prueba no me daba el tiempo y me frustré y en la segunda se me quedó la soya y me dediqué tanto a tratar de lograr un sabor especial”, detalló.

A pesar de su lamentable salida de MasterChef Celebrity, la artista lo recuerda con grata experiencia y mea culpa. Foto: Instagram @ignaciachaopez

