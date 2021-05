Víctor Díaz, el “Zafrada”, participará en un reality show de cocina: así se ve a sus 19 años

Hace 11 años se produjo un terremoto y maremoto en la Región del Biobío, que dejó más de 500 muertos y 23 desaparecidos. En aquel catrastrófico evento, ocurrido el 27 de febrero de 2010, hubo un niño que se hizo conocido por pedir ayuda desde Iloca, una aldea costera. Se trata de Víctor Díaz, apodado “Zafrada”.

El seudónimo nació tras una anécdota en la pronunciación de una palabra, pero lo cierto es que el pequeño tenía tan solo 8 años y actualmente es todo un hombrecito de 19. Por si fuese poco, es uno de los 16 rostros que participará en El discípulo del Chef, una nueva versión del programa que transmite Chilevisión.

Así luce actualmente Víctor Díaz, el “Zafrada”

Desde el Instagram oficial del reality se publicó un video donde le dan la bienvenida al joven, que estará junto a otras figuras públicas y quienes lucharán por ser el mejor chef.

El material incluye imágenes del sismo ocurrido en 2010, parte de su historia y cómo luce actualmente Víctor Díaz, el “Zafrada”. “Fue testigo de la mayor catástrofe natural de Chile, pero con su sencillez e inocencia, y en medio del dolor, nos regaló un momento televisivo único e irrepetible”, se menciona en el video.

“Después de 11 años vuelve para mostrarnos una faceta desconocida por todos, donde quiere poner nuestra mesa lo más sabroso de la comida del sur”, agrega la voz promocional de El discípulo del chef.

Los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores del programa aplaudieron la iniciativa de que el memorable niño, ahora mayor de edad, participara en el reality show. “Creo que este tipo de ‘famosos’ sí hacen amigable el programa y no los típicos rostros de siempre”, fue una de las opiniones.

“Nooo, mi favorito desde ahora”, “notable, no me la pierdo”, “qué bueno que participe, ya estaba aburrido de ver los mismos rostros”, “qué bacán, me alegra mucho que lo inviten”, “suerte en todo Zafrada, ya eres mi favorito” y “qué linda elección”, fueron algunas de las reacciones.

Así se veía Víctor Díaz durante la entrevista que le hicieron en 2010, en plena catástrofe. Foto: Captura de video

¿Quiénes más estarán en el programa?

Además de Víctor Díaz, el “Zafrada”, la producción del espacio confirmó otros rostros interesantes como Jaqueline Pardo, mamá del futbolista Arturo Vidal, y quien pondrá a prueba sus dotes en la cocina.

Si bien no se ha revelado la fecha de estreno para El discípulo del chef, lo que sí fue anunciado es la presencia de Emilia Daiber. La periodista será conductora del programa.

“Tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina”, detalló en un comunicado el equipo de producción. Asimismo, añadieron que “los cocineros también competirán para defender a sus pupilos”.

Cabe recordar que Víctor Díaz, el “Zafrada”, está nominado por el diario La Cuarta como Mejor Viral de la Década en los Premios Copihue de Oro. Todo gracias al video que protagonizó hace 11 años, en medio de todo el desastre que dejó el histórico sismo.

El pequeño reclamaba acerca de un camión con recursos de primera necesidad, ya que había pasado de largo en la zona donde residía. En ese momento mencionó la palabra “zafrada” cuando en realidad quiso decir frazada.