Natalia Duco convirtió su estacionamiento en un gimnasio y apura el paso para poder estar en los Juegos Olímpicos

La atleta especializada en el lanzamiento de peso, Natalia Duco se reinventó en tiempos de pandemia para seguir entrenando. La chilena acondicionó su estacionamiento para que sea su propio gimnasio debido a que por normas sanitarias la mayoría permanecen cerrados.

La intención de Duco es entrenar duro y tener la posibilidad de estar en los juegos olímpicos. Recordemos que la competidora está cumpliendo con una sanción que el Tribunal de Expertos en Dopaje le impuso por tres años tras dar positivo a una hormona prohibida (GHRP-6).

El año pasado, se postergó la “cita de los anillos” debido a la pandemia por el COVID-19, por lo que le dio tiempo a Natalia de cumplir con el castigo y tener la oportunidad de tener un cupo.

“Estoy en shock. No puedo creerlo. Por un lado, lo que está pasando con el coronavirus es tan grave, que es mi prioridad. Mi historia personal queda en el último lugar, pero a la vez me abre la posibilidad de poder ir y no sé qué sentir”, aseguró en entrevista con la revista Sábado.

“Yo lo perdí todo. Me quebré como persona. Sería bonito decir ‘pucha, a mí me pasó todo esto y pude pararme’. Qué bonito sería, y a cuántas personas podría llegar si solo voy a esos Juegos Olímpicos”, agregó.

Natalia Duco tendrá su propio gimnasio en casa

Con la intención de prepararse en la comodidad de su hogar para mayor practicidad, Natalia Duco hizo de un estacionamiento su gimnasio personal. La atleta se mudó a un departamento con dos estacionamiento con la intención de dejar uno para el auto y otro para entrenar.

El estacionamiento es de 3×8 metros. Allí almacena todas las herramientas que necesita para su rutina de ejercicios: Pesas, bicicleta, discos, entre otros. La deportista se siente muy cómoda en su nuevo espacio y poco a poco lo ha estado mejorando.

“Los vecinos me veían entrenar hasta tarde en la noche entonces me instalaron toda una iluminación en el estacionamiento”,contó en entrevista para Las Últimas Noticias.

“Mi sanción se terminó y puedo competir cuando quiera, aunque debo esperar porque le estoy dando leche a Lucianito, que recién cumplió cinco meses”, puntualizó.

La deportista contó su experiencia amamantando a su bebé

La también ganadora de MasterChef Celebrity se convirtió en mamá primeriza en enero de este año. A finales de marzo, Natalia confesó a través de sus redes sociales lo difícil que ha sido la lactancia materna para ella.

A través de una grabación, habló sobre la realidad de ser madre y el reto que esto puede significar. “Ayer día de grabaciones y aquí un retrato de la vida de una mamá, extractor de leche para todos lados”, inició diciendo.

Natalia Duco explicó que en sus trabajos pide tiempo para su bebé, para extraerse leche, o para detener la actividad. “Perdón, pero tengo las pechugas duras, necesito parar, o sorry pero me mojé la polera con leche…”, dice.

En este sentido, remarcó que es sencillo mostrar lo que uno desea en redes sociales, pero que su desafío es enseñar la verdad de las cosas. “Es fácil mostrar solo lo que uno quiere, pero mi desafío es mostrarme tal y como soy. Y ahora soy mamá y esto es algo tan normal y natural para nosotras”, aseguró.

También habló sobre lo complicada que ha sido la lactancia materna para ella. “Ha sido difícil. Para mí lo más difícil de la maternidad. Pasé por grietas… Te juro que casi se me cae el pezón. Sangraba, me dio mastitis, hongos, todo.. pero ahí seguí, día tras día para poder seguir dándole de mi lechita a Luciano“, contó.

“Nunca pensé lo intenso y complejo que sería este mundo. Cada día admiro más a las mujeres, a las madres y sobre todo a la mía. Trato de dar lo mejor de mí para mi hijo y sé que cada una de nosotras está dando lo mejor de sí para ser una buena madre”, dijo.

