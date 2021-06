Fer Figueroa derrite a sus seguidores mostrando a su bebé: “La personita más hermosa”

Fer Figueroa está disfutando al máximo la dulce etapa de la maternidad. Para la influencer, la llegada de su primogenita el pasado 17 abril, fue el mejor día de su vida, así lo aseguró en redes sociales.

La ex participante del reality Doble Tentación se siente muy afortunada con la llegada de Leah. En uno de sus posteos escribió:”Estoy enamorada, y cada día me enamoro más y no me importa no dormir, llorar, o verme y ver que mi cuerpo cambió porque solo la miro a ella y se me pasa todo”.

Fer Figueroa junto a su pequeña el día del nacimiento. Foto: Instagram @ferfigueroaa

Fer Figueroa mostró lo grande y bella que está Leah

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 727.000 seguidores, Fer Figueroa comparte con sus fans fotos de ella con su pequeña. Recientemente, a través del formato de las historias evidenció lo grande que está a casi dos meses de vida.

“Ustedes creen que me importa si estoy gorda o no? Gracias a eso tengo la personita más hermosa del mundo entero“, escribió en la imagen la hija del técnico de fútbol Marco Antonio “Fantasma” Figueroa.

Cada vez que la creadora de contenidos muestra a su bebé los fans estallan de ternura. “Qué hermosa princesa”, “no puedo con tanta belleza”, “qué linda te ves de mamá”, y “puro amor”, son algunos de los comentarios que ha recibido en sus publicaciones.

Foto: Instagram @ferfigueroaa

La influencer mantuvo en secreto su embarazo hasta los 7 meses

Fernanda Figueroa decidió no revelar su embarazo públicamente sino hasta los 7 meses de gestación. Para sus seguidores fue una gran sorpresa cuando por fin decidió revelarlo.

“Miles de emociones que no se como explicar, pero lejos mi año está comenzando de la mejor forma. Jamás creí que una pandemia le traía una cosita pequeñita que se convertiría en lo más importante”, escribió Fer para revelar su secreto.

Al texto le acompañó una fotografía en tonos grises mostrando su pronunciada pancita. Por su parte, sus fans quedaron impactados con la gran noticia.

Según el portal AR13, la creadora de contenidos quiso mantener en secreto su embarazo así como relación sentimental. En una entrevista para el mencionado medio aseguró que todo fue muy impresionante para ella.

“Me estaba cuidando, y la verdad es que la regla me llegaba normal, todo bien, hasta que me empecé a sentir mal. Estuve hasta el cuarto mes con esos síntomas y yo me enteré del embarazo en el tercer mes. No se me notaba, no subí mucho de peso porque todo lo que comía lo vomitaba”, relató.

En esa oportunidad, también reveló que pese a sentirse muy feliz con la dulce espera, su familia no lo tomó del todo bien. “No porque no me quisieran apoyar, porque mi familia me apoya en todo, ha estado conmigo en los momentos más difíciles, pero ellos son muy a la antigua”, aseguró.

Según Fer, la pega de influencer es “súper difícil”

Ser influencer es uno de los emprendimientos más dotados de la actualidad. Generar contenido en redes sociales y multiplicar los seguidores es un desafío que muchos intentan, y aunque obtienen éxito inicial, luego se estacan. Fer Figueroa es una de las personalidades chilenas que navega en este mundo.

La interacción diaria con los usuarios, producir imágenes y videos atractivos, además de mantener un objetivo en el contenido que se ofrece, son parte de las exigencias para laborar a tiempo completo en Internet. La ex chica reality explicó lo que significa asumir este trabajo.

Más de 727 mil fans mantiene la famosa en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ferfigueroaa

La hija del “Fantasma” Figueroa conversó con el fotógrafo Jordi Castell acerca de sus ideales como creadora de contenido digital, el cual ya le ha dejado más de 680 mil seguidores, al menos en Instagram. Detalló que para la fecha ya mantiene un contrato con más 10 marcas para publicidad.

“A mí me da para ser influencer, pero es una pega súper difícil, porque tienes que coordinarte, organizarte, la edición de los videos, estar grabando, cumplir con las fechas y horarios”, dijo Fer Figueroa.

Durante la entrevista en El Apertivo, transmitida por Instagram, Jordi Castell le aconsejó llevar una agenda física. Sin embargo, la joven aseguró que prefiere “dejárselo todo a la memoria”. “Porque yo anoto en un lugar y hasta se me olvida dónde lo anoté. Trato, pero no lo logro (de tener una agenda física)”.