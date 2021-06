El asombroso cambio de Aylén Milla tras someterse a un retoque en su rostro

La modelo Aylén Milla se sometió a una serie de retoques en el rostro y el cambio fue fantástico. A través de sus historias de Instagram, la argentina le contó a sus seguidores todos los detalles.

La ex chica reality anunció que se haría retoques minímos pero que cambiarían mucho su rostro. Entre ellos se destacan las extensiones de pestañas, lifting de cejas y labios pigmentados.

Aylén Milla retoca su belleza

“Me hice lip blush, una nueva técnica en beauty para resaltar el tono natural y bello de los labios. Técnica semi-permanente que es última tendencia en beauty”, escribió la argentina en sus historias.

El lip blush o micropigmentación de labios es un proceso que no es para nada agresivo, sin embargo dejo a Milla con los labios muy hinchados durante unas horas. “Me tapo la boca porque está infladísima, infladísima. Hasta que no baje no la voy a mostrar”, dijo la modelo.

También mostró el lifting de cejas y las extensiones de pestañas “súper naturales”. De esta manera, las cejas, boca y pestañas de Aylén Milla luciran naturalmente maquilladas durante un tiempo.

La foto sin maquillaje de la modelo

Desde sus ‘stories’ de Instagram, la ex chica reality publicó una imagen con efecto ‘boomerang’ y recalcó que es completamente al natural. “Juro por mi madre que no tengo base ni filtro, solo cubre ojeras y máscara de pestañas. Para que vean cómo queda la piel de luminosa y tono parejo”, escribió Aylén Milla, que se acerca al millón de seguidores (986 mil).

La influencer es fanática de cuidar su imagen, ya que es indispensable para su trabajo como modelo y para su satisfacción personal. Además, le encanta compartir tutoriales de ‘skin care’ y secretos de belleza, así como rutinas de alimentación.

La modelo aplica distintos tratamientos que le ayudan a verse prácticamente igual cuando está sin maquillaje. Por tales motivos es tan respetada en las redes cuando se trata de la piel.

Aylen Milla sin maquillaje ni filtro en sus redes sociales. Instagram @aylenmilla

Milla explicó la razón por la que sigue soltera

A principios de febrero, Aylén Milla decidió aclararle a sus seguidores de Instagram el por qué no tienen ninguna relación sentimental. Esto tras los recurrentes comentarios y pregunta por parte de ellos.

A través de sus historias, lanzó un contundente mensaje. “Soy súper especial para salir con chicos. No me gusta salir de noche y conocer gente ocasionalmente. Me gusta desarrollar historias. Me gusta saber con quién voy a intentarlo o a quién le voy a entregar mi energía”, inició diciendo

También detalló que pese a que lo intenta, se va cuando siento que la relación no avanza. “A veces he errado por necesidad física, sí. Normalmente salgo con dos personas al año cuando estoy soltera. Lo intento hasta que veo que no va y cambio”, aseguró.

“No vivo para el dating, ni para acostarme ocasionalmente con la gente… a mí me gusta ser así y listo”, aseveró.

Destacó que seguirá soltera hasta encontrar a alguien con quién realmente se sienta cómoda. También recalcó que no se siente a contra reloj, y que pacientemente espera esa persona ideal.

“No necesito a alguien para crecer, para cumplir metas. Prefiero cultivar mi interior, mi intelecto, mi trabajo, mis negocios. No estoy apurada porque llegue alguien, ni me desespera estar sola“, dijo.

“Prefiero que nadie se interponga en mi camino si no va a sumar. Disfruto muchísimo de cuidarme a mí misma y darme amor propio. Es lo más placentero que conozco”, cerró.

