Juanita Ringeling presentó a la nueva integrante de su familia a través de Instagram

Juanita Ringeling y Matías Assler, que constantemente demuestran su amor como pareja en redes sociales, están a la espera de su primer hijo que nacerá en los próximos meses. Sin embargo, ambos artistas decidieron ampliar su familia todavía más.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la actriz de 35 años fue la encargada de presentar al nuevo integrante, que llenó de ternura a todos sus seguidores y que ahora también aguarda por la llegada del bebé. Todo parece indicar que en su hogar solo se respira alegría.

Juanita Ringeling deja ver a su nueva mascota

¡Rufina! Así se llama la cachorra que la pareja de intérpretes nacionales decide ahora tener en casa. Cabe recordar que hace un tiempo ambos sufrieron el extravío de “Jack”, un perro que estuvo durante muchos años a Matías Assler. Sin embargo, la presencia de este nuevo can no es una sustitución ni mucho menos, sino un gesto de amor con los animales.

“Otoño. Rufina y la coneja abuela”, escribió Juanita Ringeling junto a la imagen que ya suma más de 2.000 likes. En la imagen se aprecia a la cachorrita mirándose fijamente con la conejita.

Desde el pasado 15 de marzo la pareja compartió en Instagram que “Jack Assler” continuaba desaparecido. La artista detalló que la última vez fue vista en el sector Laguna/Maitencillo y que agradecían cualquier información sobre su paradero. “Estamos muy tristes”, expresó.

Pronto cumplirá los 9 meses de embarazo

La gestación de la actriz va ‘impeque’. El próximo 20 de junio arribará a sus 9 meses de embarazo, de acuerdo a las cuentas que ella misma ha compartido en sus redes sociales. El pasado 20 de marzo difundió una espectacular imagen en la playa con la que informó haber llegado a los 6 meses.

“Aquí posando con mi futuro feminista a bordo”, escribió Juanita Ringeling, quien recibió comentarios de felicitaciones y buenos deseos por su embarazo.

“La panzita más tierna que he visto en mi vida”, “hermosa, linda y bella. Felicitaciones por tu embarazo juanita”, “me alegro mucho de verte feliz…Cariños a disfrutar el amor”, y “te ves espectacular”, fueron algunos de los comentarios que recibió la futura mamá en ese momento.

Instagram @juana.ringeling

La actriz fue criticada por montar a caballo embarazada

Hace unas semanas atrás, Juanita Ringelin fue severamente criticada por sus seguidores de Instagram por practicar la equitación embarazada.

La actriz nacional publicó una fotografía donde aparece montada a un caballo practicando uno de sus deportes favoritos, y los internautas consideraron que era muy peligroso.

“Añoranza de cerro… conectando a la pequeña personita con la fuerza de estos animales increíbles… hace más de un mes rodeada de peumos boldos y molles”, escribió acompañando la tierna postal donde muestra su pancita.

Instagram @juana.ringeling

Para ese entonces, Juanita tenía seis meses y seguía montando equinos pues lo hace desde pequeña.“Ten cuidado con el bebé”, “en tu estado no es bueno subirse a un caballo”, “te expones a una caída”, “ten cuidado, ya no eres solo tú”, le escribieron en el post.

Ante las comentarios Ringeling decidió responder asegurando que desde siempre ha practicado equitación por lo que no es un riesgo ni para ella ni para el bebé.“Si tomas todas las precauciones, sí se puede. Si no has hecho equitación antes, no es recomendable” afirmó.