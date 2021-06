Daniela Nicolás confiesa que su paso por el Miss Universo la dejó “pobre”

La representante de Chile en el Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, cuenta como ha sido su vida despúes del concurso. Pese a que era una de las favoritas del público (no solo el chileno), la participante no logró avanzan a las 21 finalistas.

El presentador Cristián de la Fuente conversó con la joven de 28 en Velvet al desayuno. Allí habló sobre su paso por el prestigioso concurso de belleza y la gran inversión que hizo para estar ahí levantando la bandera de Chile.

Daniela Nicolás no volvería a participar en un concurso similar

El también modelo le consultó si volvería a participar en un concurso como el Miss Universo y ella respondió: “Imposible, me dejó pobre el concurso”.

Asimismo agregó: “Puedes no gastar ni uno e ir a competir de forma mediocre, pero si buscas lo contrario, necesitas invertir en clases de pasarela, oratoria, en la ropa. Es mucho lo que se gasta”.

“Es un programa de televisión. Puedo ser la mejor, pero si todo el material que mando y que va a salir en una pantalla que verá todo el mundo, es hecho con un teléfono y con un formato de mala calidad, no podría clasificar”, aseguró la mujer.

No tenía expectativas de pasar al top 21

Daniela Nicolás ya venía sintiendo que no pasaría la primera ronda del concurso, sus expectativas eran bajas. Aunque la prensa especializada, sus mismas compañeras y todos sus fans le daban todo su apoyo.

De hecho, aseguró que un día la tenían entre las favoritas y despúes todo cambió. “Había personas que estaban dentro de producción, que hacían rankings y siempre me tenían dentro de las cinco o diez finalistas, y de un día para otro me sacan hasta del top 21, algo que era muy raro y eso, claramente, era porque tenían información”, confesó.

Fue tanto así, le dijo a su hermana que ni ella ni sus papás debían tener expectativas el día de la final. “El día de la final llamo a mi hermana, porque teníamos que estudiar ciertos tópicos, por si quedábamos en el top cinco y antes de cortar, como tres horas antes de la final, le digo ‘Fran, yo creo que es súper difícil que clasifique’ (…) dile a los papás para que no se hagan expectativas”, recordó.

Uno de sus vestidos fue quemado y manchado

Hace unos días, en entrevista para BioBioChile la actriz reveló un trago amargo que vivió antes de salir a desfilar, un raro acontecimiento que al parecer fue un saboteo a la hermosa chilena.

Daniela Nicolás contó que hizo muy buenas amigas durante el Miss Universo. Sin embargo, alguien se encargó de quemar y manchar con maquillaje uno de sus vestidos antes de salir a su presentación preliminar.

“No tengo ni una pista para saber quién fue” dijo. Pero todo indica que el ataque no era solo contra ella, pues contó que el día anterior le habían maltratado el traje típico a Miss Honduras.

En este sentido, contó que todas las participantes empezaron a tener cuidado, pues sabían que algo raro estaba pasando. “Muchas decían ‘hey, no dejes tu vestido ahí porque están pasando cosas y es mejor prevenir que lamentar’. Y como yo no tenía mala onda con nadie, pensé que no me iba a pasar nada”, dijo la modelo de 28 años.

Lamentablemente, en el momento menos esperado se encontró con el desagradable escenario luego de salir un momento a la peluquería a retocarse.

“Después de haber estado 15 minutos afuera de mi camarín, vuelvo y veo mi vestido doblado entero, con una plancha de pelo caliente encima y puros maquillajes abiertos, dados vuelta encima”, aseguró.

Como todo esto ocurrió en pleno certamente, Daniela debió usarlo en esas condiciones pues no tenía otra opción. “No tenía tiempo (…) Era usar el vestido que me habían quemado, o salir con el traje típico de nuevo”, dijo.

Para ella fue muy duro el momento y su reacción inmediata fue no revisarlo detenidamente, no quería ver los daños. Sin embargo, despúes lo revisó.

“Lo vi después. Me saqué el vestido y lo revisé. Como el vestido tenía mucha mostacilla y mucha cosa, el que se daba cuenta era muy psicópata. Tenía dos opciones: enojarme para después desenojarme antes de salir… o no enojarme y tomármelo de la mejor forma, que fue lo que hice”, dijo.

