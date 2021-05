Vale Roth muestra el ‘antes y después’ de su cuerpo e invita a sus fans a entrenar con ella

Vale Roth se caracteriza por compartir con sus seguidores en redes sociales sus entrenamientos. La bailarina ha demostrado ser muy apasionada por los deportes y por mantener su cuerpo sano y activo.

En su publicación más reciente, la exintegrante de Calle 7 sorprendió a sus fans con los increíbles cambios físicos que ha tenido en los últimos meses. A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth celebró los beneficios de tener constancia y disciplina para entrenar y disfrutar de los resultados.

Instagram @valeroth28

Vale Roth muestra los impresionantes cambios en su cuerpo

La chilena realizó un corto video hecho de varias fotografías, algunas de tomadas a principio de año y otras más recientes. “Primero disculpen la edición malísima pero quería que vieran mis cambios”, escribió la influencer.

Asimismo, detalló que algunas fotos fueron tomadas entre el 29 de febrero y el 2 de marzo, y las más recientes son del día de ayer. Roth reveló que aunque seguía sus entrenamientos, el año pasado no le fue muy bien cuidándose.

“El 2020 si bien entrené no me cuide ni con la comida ni con el alcohol. Pase por meses medios depresivos (lo escondía muy bien), en marzo y un poco de abril (2021) webie y mucho lo asumo, y terminando abril me puse las pilas con la alimentación y con el entrenamiento y así vamos”, puntualizó.

Ahora será entrenadora personal

En la misma publicación, Vale Roth le contó a sus seguidores que puede ser su nueva entrenadora personal y los animó a comenzar a trabajar por su cuerpo.

“¿Y tú? ¿qué estás esperando para comenzar? ¡yo te motivo! entrena conmigo te sacaré el jugo”, escribió en el video que ya tiene casi 210.000 reproducciones.

Del mismo modo, aclaró que solo se dedicaría al entrenamiento físico, más no a la alimentación. Por lo tanto, recomienda que además de seguir la rutina que ella ofrece, también deben buscar un nutricionista personal.

“Te pasaste, qué buen cambio en poco tiempo”, “Te ves demasiado regia”, “Eres una mujer muy hermosa más allá del físico”, y “Seca y como siempre hermosa”, fueron algunos de los cumplidos que recibió la bailarina.

La bailarina se inyectó bótox y lo mostró en sus redes

Además de su talento como bailarina, la fama de Vale Roth se cuenta en Instagram por sus intervenciones estéticas. En octubre del año pasado, optó por inyectarse la llamada toxina botulínica (botox) para eliminar las líneas de expresión de manera temporal. Además, decidió compartir el proceso en sus redes sociales.

La artista, que ha sido criticada en años anteriores por sus tratamientos, ahora lo hizo en cuatro sectores de su rostro. Y no solo mostró el paso a paso, sino que afirmó no sentir dolor.

La ex chica reality demuestra ser enemiga de las arrugas y siempre busca lucir joven para las fotos. Esto le motivó para someterse a una nueva cita especial de belleza. “Yo me voy a grabar para que sepan que no duele absolutamente nada”, dijo para el materia que publicó en sus stories de Instagram.

“Yo voy a tener la cámara, grabándome, paso a paso”, aseguró. Mientras le cumplían el tratamiento, la bailarina captó cada detalle del trabajo realizado por la experta. Asimismo reiteró: “Tengo hielito, no duele nada”. Como sabemos, los stories son temporales, pero el material quedó registrado en imágenes.

Es cierto que por su edad no pareciera requerir las intervenciones estéticas a las que se somete, pero todo tiene su base científica. De acuerdo al portal Muy Saludable, el bótox es un tratamiento muy demandado por las mujeres y consiste en contraer el músculo para que no se forme la arruga.