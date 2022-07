El desgarrador mensaje de Ingrid Aceitón: “Yo no perdí una hija, yo tengo una hija”

La modelo e influencer Ingrid Aceitón está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Tiempo atrás, la ex participante de Volverías con tu ex, contó a sus seguidores que a fines de enero perdió su embarazo de siete meses.

La joven, que estaba muy entusiasmada con la llegada de su primera hija Alice, junto a su pareja Ignacio Jelvez, tenía 30 semanas de gestación al momento de la pérdida.

«Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida», escribió en un post en su cuenta de Instagram.

«Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo», agregó.

Agradeció el apoyo

Ahora, la joven volvió a compartir una publicación, esta vez agradeciendo a sus seguidores el apoyo en estos momentos tan difíciles para ella. «Yo no perdí una hija, yo tengo una hija», comenzó relatando.

«Y es ella el camino para llegar a las estrellas. Te amo Alice 💫🌹💖», agregó.

«Gracias por querer darme el animo de existir, de seguir viviendo con tan duro dolor. GRACIAS Y GRACIAS», cerró.



Ingrid rompe el silencio

Tras la pérdida de su hija, Ingrid Aceitón estuvo algunas semanas alejada de redes sociales. Tras varios días sin hablar, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram dando cuenta de cómo se sentía.

«Esta foto refleja plena felicidad en mi vida junto a ella, mi Alice Amorette. Sin importarme que tal salía en la toma. Solo disfrutando cada segundo de ella, de mi amor, de lo mas bello que había tenido y sentido en toda mi vida. Aún no alcanzo a dimensionar todo esto, fue todo tan rápido e inexplicable que se me desgarra el alma de intentar entender y aceptar que nunca más podré estar a tu lado. De tener los días más hermosos de mi existencia pase a estar en un mundo de un dolor inigualable, desesperación y angustia», comenzó relatando.

La joven agradeció el haber estado embarazada, aunque haya resultado en una pérdida. «Pero con todo esto, yo siempre agradeceré tu visita, aunque fue cortita. Por todo lo que me hiciste sentir hija. Fue y será lo mas maravilloso que he vivido… tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Y por muchas razones más, que me faltaría vida para contar. Te amo y te amaré hasta el día en que me muera», agregó.

La esperanza de Ingrid

La ex chica reality espera encontrarse algún día con su bebé. «Y yo como tu mamá, si realmente existe eso de poder volver a encontrarnos, mantendré siempre la esperanza para lograr abrazarte y besarte como tanto lo anhelé. Y poder entregarte todo este amor que siento por ti y me quede con las ganas de vivirlo a tu lado. Te amo y siempre serás mi hijita amada y deseada. Fuiste y eres demasiado amada Alice y es algo que tambien siempre tendré presente», señaló.

Aceitón agradeció a su familia y seguidores por el apoyo entregado en estos momentos. «Mi familia hermosa: gracias por tanto amor y apoyo en estos momentos tan terribles para mí. Siempre los he amado y ahora aun más de sentirlos tan cerca. Agradezco cada uno de sus mensajes y cariño, que me es imposible responder tantos. Gracias a todos y también un gran abrazo a cada mamita que me escribe para darme su aliento aun cuando han pasado lo mismo».

«Siempre he tenido la fortuna de recibir mucho cariño de parte de ustedes y de cierta manera puedo sentir que no estoy tan sola», cerró.

