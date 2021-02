Jordi Castell se vuelca contra la televisión chilena: "Es tan turbia y llena de gente mediocre"

En una entrevista no muy lejana, Jordi Castell ya había mencionado las razones que le motivaban a mantenerse en las redes sociales y no regresar a la televisión chilena. El fotógrafo una vez más se refirió al tema, aunque de una forma más cruda y directa.

La ex figura televisiva fue invitado al programa Carpool VAC, junto a Rosinelli y Jaime Proox. Durante la conversación se habló de Luis Jara y su salida del matinal Mucho Gusto, que transmite Mega. Ese fue el momento que aprovechó para descargarse en forma efusiva.

Jordi Castell llama "mundo de mierda" a la televisión chilena

En primera instancia habló del cantante y los motivos que le dejaron fuera del programa matutino. "Te voy a decir la vedad de la milanesa. De partida Lucho Jara es un cero pesado, es el tipo más educado y más aterrizado que yo he conocido en la televisión", dijo en un principio.

Y precisamente ese es el punto que para Jordi Castell complicó la continuidad del artista. "En algún minuto fue honesto y no fue lo cínico, lo aserruchador, lo turbio y lo doble discurso que comúnmente es el espíritu de la televisión", soltó el fotógrafo.

Jordi Castell durante la transmisión del espacio donde critica a la televisión - Captura de pantalla

Seguidamente se descargó contra la televisión chilena. "Más que la farándula, la televisión es un mundo de mierda. Está lleno de gente mediocre, turbia, hipócrita", criticó. Para ser justo, el animador sacó del costal a algunos famosos como Cristián Sánchez, Diana Bolocco, Sole Onetto y Fran García-Huidobro".

"Hay mucha gente valiosa, con valores y todo, pero la turbiedad, la cochiná (también está). La cosa de tirar para abajo al que le va bien, la cosa de buscar la doble lectura cuando no debe ser", analiza Jordi Castell.

El ejemplo de Felipe Camiroaga y Kathy Salosny

Para ser más claro en su crudo razonamiento, mencionó un episodio que consideró un grave error desde el departamento de producción, en cuanto a criterios y decisiones.

"Ustedes se acuerdan cuando Felipe Camiroaga estaba vivo… Sacan a la Kathy Salosny para meter a la Carola de Moras, porque la Kathy era vieja, porque no se llevaba bien con este, con este otro y este otro… ¿Qué pasó después de eso? Puras desgracias", contó Jordi Castell.

Actualmente el artista se dedica a las entrevistas en redes sociales - Instagram @jordicastell

"Dime ¿dónde estuvo el acierto del cambio que se hizo?", se preguntó. "Le cagaron no solamente la carrera a la Kathy y a Felipe, porque a Felipe lo sindicaron como el actor intelectual de esto; mira todo el equipo que se disolvió, un programa entero se vino abajo", afirmó desde su perspectiva.

El fotógrafo con casi 500 mil seguidores en Instagram insistió en lo "turbia y oscura" que es la televisión chilena. "Todo es por detrás y por debajo. Por eso están como están. Por eso quebraron", aseguró.

¿Crisis en la televisión?

Así lo afirma el comunicador, señalando además que es una situación de la que la pantalla local parece no poder salir. "De soberbia, de mediocre y floja (la televisión), no investigó, no trajo contenidos, no hizo cosas atractivas, tanto para ustedes como para los viejos", analizó.

Para finalizar sus críticas calificó la programación como "mugres". "Lo más triste de la televisión como formato fue toda esa soberbia donde los más desvalidos fueron los viejos que ahora no les queda otra que ver las mugres que le ponen", dijo.

