Esposo de Pampita comparte la primera foto del avanzado embarazo de la animadora

Cuatro meses de embarazo tiene actualmente Carolina Ardohain. La animadora argentina espera a su quinto hijo, que en este caso anunció que será una niña.

Recordemos que Pampita es madre de Blanca, quien falleció en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio, todos hijos en común con el actor chileno Benjamín Vicuña, siendo este embarazo el primero con su actual esposo, Roberto García Moritán.

Fue precisamente el orgulloso padre quien quiso compartir en sus redes sociales un registro de la modelo embarazada. "4 M", escribió junto a la foto que acumula más de 150 mil likes.

Pampita muestra su vientre de embarazada. - Instagram

La pareja en cuarentena

Una cuarentena estricta está realizando por estos días Carolina Ardohain junto a su marido Roberto García Moritán. La pareja resultó Covid-19 positivo luego de hacerse un PCR para poder viajar a Miami. La modelo, que además tiene cuatro meses de embarazo, debe estar en su dormitorio mientras sus hijos ocupan las otras dependencias de la casa.

Por estos días, la animadora no ha podido ver a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, ya que debe prevenirlos de contagiarse de covid. Aunque se siente bien, la argentina ha permanecido encerrada en la habitación del segundo piso de su casa en Buenos Aires.

Así lo mostró la propia Pampita en un video donde aparecen sus hijos menores Beltrán (8) y Benicio (6) gritándole desde la ventana del patio.

"Me muero por abrazarte", le señala Pampita a uno de sus retoños, mientras que otro responde: "Te amo yo a vos mamá linda. ¡Venite abajo!". "Te quiero abrazar", agregó luego el mayor.

Las críticas a Pampita

La ex pareja de Benjamín Vicuña dio a conocer la noticia de su enfermedad en redes sociales. "Esta semana fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado. No tenía ningún síntoma, ni ningún familiar ni nadie que conozca contagiado, y así me enteré unas horas después", dijo.

Finalmente, explicó que desde ese momento, "nos aislamos con Robert en una habitación". "Gracias por la preocupación y los mensajes", agregó.

Sin embargo, y pese a la explicación que dio en su cuenta de Instagram, Pampita no estuvo excenta de críticas por haberse contagiado, sobre todo, de parte de los medios de comunicación de su país.

"Empatía 0. Parece que si te contagias los medios te crucifican ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma?", señaló la argentina en sus stories y agregó que "este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima".

