Pamela Díaz es demandada por su ex marido Fernando Téllez por "divorcio culposo"

Nuevos detalles de su relación con Jean Philippe Cretton

Recientemente, la animadora de TV+ concedió una entrevista al periodista Ronen Suarc para E! online. Durante la charla fue consultada por los celos dentro de la relación. "¿Son celosos? ¿Son de celarse?", le consultó el comunicador, a lo que La Fiera respondió: "Yo sí, pero no loca… Un poquito".

En este contexto, el periodista lanzó una nueva pregunta para indagar sobre el tema y quiso saber si había encontrado un comentario o algo, incluso de personas famosas. "¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir (…) hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir", contó el ex rostro de Chilevisión.

Pamela Díaz

Además, señaló que aunque los comentarios son incómodos, trata de no darles importancia. "No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como 'qué linda pareja"", explicó.

Sin embargo, Pamela Díaz tiene un gran personaje a su favor… su suegra. Hace algunos días Ana Victoria Vásquez, madre de Cretton, afirmó que le gustaban algunas cualidades de su nuera.

"Me gusta porque tiene esta cosa de familia, de unión y yo soy súper regalona entonces me gusta eso", dijo en una conversación con su propio hijo. "Y me gusta que tú estás feliz con ella po'. ¿Qué me tiene que gustar a mí ella? Te tiene que gustar a ti", agregó.

