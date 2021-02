Pangal Andrade se quiebra en despacho en vivo al mostrar la destrucción de su hotel

Pangal Andrade ya lo había alertado. Desde sus redes sociales publicó imágenes y videos sobre el aluvión que arrasó con todo en el sector de San Alfonso, ubicado en el Cajón del Maipo. Una de las estructuras más perjudicadas fue el hotel de su familia, que quedó gravemente afectado.

Hasta el momento más de 300 damnificados y 1.500 aislados se han reportado por los hechos.

El ganador de Año Cero es reconocido por vivir y ser un apasionado de esta zona que es denominada como un cañón andino.

Pangal Andrade se quiebra ante las cámaras de 'Bienvenidos'

El periodista Rodrigo Pérez, notero del matinal que transmite Canal 13, acompañó al atleta para mostrar las calles cubiertas por más de un metro de barro. El ex chico reality recalcó que quienes perdieron sus hogares requieren ayuda urgentemente.

"Fue como un acabo de mundo. Fue una locura todo lo que pasó, uno no se lo esperaba (…) Acá es como una zona de guerra", describió Pangal Andrade.

"Hay gente que perdió absolutamente todo y eso es terrible", dijo el atleta. Actualmente no ha parado de solicitar ayuda y apoyar a los más afectados por el aluvión.

Ante la preocupación de sus seguidores, Pangal Andrade aclaró que tanto él como su familia se encontraban bien y afortunadamente sus hogares no se dañaron. Sin embargo, lamentó perder el trabajo que durante años le dedicó a la construcción e inauguración de su hotel.

'Hotel boutique Casa Primal' iba a ser inaugurado el viernes, pero los avances quedaron destruidos en apenas 24 horas. En un nuevo contacto con el matinal Bienvenidos, el influencer mostró la recepción cubierta de barro y piedras. "Dan ganas de llorar. No me pongo a llorar porque soy valiente", reconoció.

"Lo más heavy es que todo fue hecho con tanto cariño. Pero somos una familia súper fuerte", aseguró Andrade.

Casi toda la decoración del proyecto familiar fue creada a mano por su padre, Sergio Andrade. Estos motivos le permitieron al periodista consulta "de dónde sacaba fortaleza". Sin embargo, el deportista al momento de intervenir se emocionó y prefirió salir de la pantalla.

Reporte del matinal Bienvenidos - Captura de pantalla

"Necesitamos máquinas y camiones"

Es parte de la solicitud que Pangal Andrade hace a los organismos competentes, ante la situación que se vive en el Cajón del Maipo. Aprovechando las cámaras de 'Bienvenidos' indicó la importancia de organizar campañas de ayuda frente al aluvión.

"Hay gente que perdió toda su casa y se necesita ayuda para ellos. Necesitamos gente con palas, necesitamos máquinas y camiones. Que vengan los que puedan. Faltan manos. Esto tiene que ser declarado zona de catástrofe", afirmó Pangal Andrade.

Ropa, agua, comida y zapatos son otros de los requerimientos que el influencer de 35 años le transmite al Gobierno que preside Sebastián Piñera. Y es que debido a la emergencia, las familias no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenecencias.

Pangal Andrade alertó que si no se actúa pronto el sol secará el barro, lo cual perjudicaría todavía más la limpieza de la zona. "El canal de San Alfonso está todo tapado. Si no se destapa esto, el pueblo se va a secar y no habrá agua por meses", advirtió.

Reporte del matinal Bienvenidos - Captura de pantalla

Te recomendamos

Gino Costa niega haber peleado con Cristián de la Fuente: “Soy el gallo más tranquilo del planeta”

Viviana Nunes recuerda llamada de Kel Calderón: “Me agredió de una forma sumamente fea”

Gala Caldirola es criticada por besar a su hija en la boca: “Puedes tener gérmenes en los labios”