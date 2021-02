Gino Costa niega haber peleado con Cristián de la Fuente: "Soy el gallo más tranquilo del planeta"

Lo que se difundió como una desmedida discusión, Gino Costa lo acaba de pintar como una conversación "en excesiva buena onda". El periodista desmintió haber sostenido una pelea con Cristián de la Fuente, la que inició cuando el actor solicitó el número de su colega en el chat de la Teletón.

A través de 'Que te lo digo yo', transmitido por Instagram Live, Sergio Rojas y Hugo Valencia dieron todos los detalles del impasse. Según los conductores, este surgiría que luego que Costa transmitiera un reportaje sobre las playas privadas en Vichuquén, zona donde reside Cristián de la Fuente.

Cabe destacar que Gino Costa no negó la conversación que sostuvo con el animador, pero aclaró que no fue en el tono que se describió previamente.

La versión de 'Que te lo digo yo' sobre Gino Costa y Cristián de la Fuente

"¿Quién tiene el teléfono de Gino Costa, necesito hablar urgente con él, porque acaba mandarse un error, está hablando súper mal de Vichuquén, se desubicó. Esto no corresponde, quiero su teléfono".

El propio Sergio Rojas, conductor del espacio en redes sociales, afirmó que esas fueron las palabras empleadas por Cristián de la Fuente en el chat de la Teletón, conformado por importantes rostros de la televisión chilena.

Cuando finalmente se comunicaron por teléfono, Gino Costa le habría pedido "bajar los decibeles" y que no le parecía correcto al forma en que solicitó su número en el chat.

El programa agregó que el periodista le exigió a Cristián de la Fuente que se "relajara" y que solo había compartido un reportaje de TVN, mas su intención no era causar polémica en Vichuquén.

¿Y qué fue lo ocurrió de acuerdo a Gino Costa?

Lo que resultó en una acalorada discusión, para el periodista fue una charla entre mansas palomas. El periodista conversó con el portal Página 7 para aclarar que "es totalmente falso".

"Yo no sé de dónde sacaron la pelea", dijo en referencia a los detalles que arrojaron Sergio Rojas y Hugo Valencia. "Él pidió mi número en el grupo de la Teletón y nada más", señaló al medio.

El periodista no afirmó tener amistad con De la Fuente, pero destacó que viven en buena onda - Instagram @gino__costa

Gino Costa indicó que sí sostuvo la conversación con Cristián de la Fuente y que efectivamente el tema era Vichuquén, sin embargo, el tono fue "excesivamente de buena onda".

"Yo no tengo mala onda con nadie, no soy amigo de Cristián, pero no tendría por qué él tener mala conmigo y yo con él. Yo tengo la mejor onda con él y con Angélica, o sea, ellos han estado en el 'Buenos días a todos"", expresó el comunicador.

Además, quiso recordar que en su personalidad no existen las peleas de este tipo. "Todos los que me conocen saben que soy el gallo más tranquilo del planeta. No me hago rollos ni atados por nada", dijo.

Finalmente recalcó su trabajo como periodista por lo que "siempre voy a estar abierto a que me envíen información". Incluso detalló que Cristián de la Fuente tuvo una labor "muy colaborativa" para nota que difundió acerca de Vichuquén.

"De verdad que es un invento que hubo una pelea. Es falso", cerró Gino Costa.

Hasta el momento, Cristián de la Fuente no se ha pronunciado sobre la conversación - Instagram @iamdelafuente

