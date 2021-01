La respuesta de Fran García-Huidobro sobre una nueva relación con JC Rodríguez

"¿Volverías con tu ex?", esta es una de las preguntas más típicas que los usuarios aplican a los famosos en redes sociales cuando les complacen en una sesión. Esta vez le tocó a Fran García-Huidobro, quien no tuvo problemas para responder de manera tajante.

Aunque nunca le especificaron a cuál expareja se referían, la presentadora no tuvo problemas para descifrar que se trataba de Julio César Rodríguez. Ambos estuvieron juntos entre 2004 y 2006 y fueron una de las relaciones más queridas en la farándula chilena. Al punto de que los fans aún tienen esperanzas de verlos juntos.

Esta fue la respuesta de Fran García-Huidobro

No es la primera vez que la exconductora de "Sigamos de Largo" tiene que hablar sobre la historia sentimental que vivió con el reconocido animador. Sin embargo, no se recuerda que recientemente haya contestado a la curiosa pregunta. Y cabe destacar que querer no es volver.

"Cada vez que me preguntan esto, me gustaría responder como: ¿con cuál de todos quieren que vuelva? Me imagino que es con Julio César… La verdad es que no", dijo Fran García-Huidobro con notable seguridad.

Seguidamente se sinceró sobre sus sentimientos hacia JC Rodríguez. "Nosotros nos queremos mucho, somos muy amigos, nos separamos hace ya 15 años. Para ustedes parece que fue ayer, pero en verdad ha pasado un siglo", explicó.

Más de 400 mil seguidores acumula en su cuenta oficial - Instagram @la.frangh

Para finalizar sus palabras añadió: "La verdad es que no volvería con ninguno de mis ex. Con ninguno".

El pasado mes de noviembre quedó evidenciado ese gran cariño que ambos artistas sostienen el uno por el otro. En una emisión de "Sigamos de Largo" y en motivo de su cumpleaños, el equipo de producción le compartió un video donde JC Rodríguez le felicitaba.

"Fran, solo decirte lo mucho que te queremos y lo importante que eres para nuestras vidas con Joaquín. Este año ha sido difícil, ha sido duro. Has sorteado una enfermedad muy complicada, muy compleja", inició el animador en el emotivo material en motivo del cumpleaños. García-Huidobro no se pudo contener y soltó lágrimas.

"Me acuerdo cuando éramos más jóvenes y conversábamos y me decías que creías nos ibas a dejar a los 46 años. Y mira po’, la prueba que te ha puesto la vida y la prueba que nos ha puesto a todos la vida este último tiempo", recalcó el famoso de la televisión.

JC Rodríguez siempre se ha expresado positivamente sobre su ex pareja - Instagram @jcrodriguezoriginal

La fama de "Aka Junior"

Joaquín Rodríguez es el único hijo que Fran y JC Rodríguez tuvieron en sus dos años de relación. El joven tiene 15 años y recientemente lanzó un tema musical en formato 'freestyle' llamado "Volver a los S7ETE".

El video ya superó las 50 mil visitas en YouTube, lo que le incitó a pronunciarse en su cuenta oficial para agradecer el apoyo.

Fran García-Huidobro emitió su opinión al respecto tras la pregunta de un usuario. "Tengo orgullo de su letra, su lírica, cómo ha sido capaz de transmitir lo que él siente, lo que piensa, cómo se ha ganado su espacio solito", expresó la animadora, quien igualmente no desmeritó el trabajo de ellos como padres.

"Obviamente con la ayuda y cooperación de su papá y mío, pero haciendo algo que es súper distinto y encuentro que es súper talentoso", afirmó.

La relación de la animadora con su hijo es fenomenal - Instagram @la.frangh

Otra consulta de los seguidores en redes sociales fue "cuál es su mayor miedo". La conductora de televisión tampoco tuvo problemas en responderla, pero advirtió que se pondría más "sensible o cliché".

"Todas las que tenemos hijos, creo que concordamos en que nuestro mayor miedo es ese. Yo viví el miedo cuando fui mamá. Antes de eso no le tenía miedo a nada, manejaba como una loca, me tiraba en bungee, corría todos los riesgos que se puedan imaginar", contó.

Pero el nacimiento de Joaquín representó un antes y después. "Ahí conocí realmente el miedo. El miedo a no estar, el miedo a que se caiga a una piscina, a que se rompa una pierna. Es terrible el miedo cuando uno es mamá", reconoció la artista de 47 años.

