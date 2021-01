Hijo de JC Rodríguez y Fran García-Huidobro se sorprende de su éxito musical: "¡Estoy alucinando!"

Llegar al mundo bajo la relación de dos personajes del espectáculo favorece los genes notablemente. El hijo de JC Rodríguez y Fran García-Huidorbo, Joaquín Rodríguez está cosechando un inédito éxito gracias a un video clip que recientemente publicó en YouTube.

"Aka Junior", como se apoda artísticamente, lanzó hace poco más de una semana el estreno de su primera canción freestyle. Se trata de "Volver a los S7ETE", que parece estar cautivando a todos en redes sociales.

Hijo de JC Rodríguez afirmó estar "alucinando"

Apenas tiene 15 años de edad, por lo que la fama se convierte en una verdadera sorpresa. Su videoclip musical ya suma más de 50 mil visualizaciones en YouTube, motivo por el que decidió pronunciarse en su cuenta oficial.

"¿Qué pasa gente?, ¿cómo están? Bueno, decirles que me acabo de meter a Youtube, re random, pa' ver las visitas de 'Volver a los siete' y llegamos a las 50 mil visitas. ¡Estoy alucinando!", expresó el hijo de JC Rodríguez.

Asimismo agradeció el apoyo de sus fans en un material que humildemente cerró diciendo: "Eso es lo que les quería transmitir".

"Volver a los S7ETE" es una producción donde "Aka Junior" colecciona parte de su infancia. En el registro audiovisual comparte imágenes cuando era más chico y también junto a sus padres, dos duros de la televisión chilena desde hace muchos años.

JC Rodríguez junto a dos de sus hijos, Joaquín y Julieta - Instagram @akajuniorrr

Su pasión por el 'freestyle'

Joaquín Rodríguez concedió una entrevista al diario La Cuarta donde habló sobre su interés por este renovado estilo musical. Precisó que en 2015 comenzó su afición luego de ver la batalla de Red Bull Internacional.

"Me acuerdo que estaba Dtoke (Argentina) vs. Arkano (España). Eso me motivó y empecé freestyleando en 2016, por ahí", detalló el hijo de JC Rodríguez. "Todos ellos son mis máximos referentes, los que tienen la valentía de subirse a una tarima frente a un montón de gente a expresar sus sentimientos", afirmó.

Pero el tema "Volver a los S7ETE" tiene un motivo especial, y es que su vida habría sufrido un antes y después. "Desde los ocho años llevo sintiendo que no soy el mismo de antes. Pienso que he tenido que afrontar muchas críticas y bullying desde que llegué a esa edad", cuenta el joven artista.

Destacó que a los siente años sintió su "último año de goce" y luego debió enfrentar otros escenarios de vida que van a apareciendo por circunstancias de vida.

"Aka Junior" ya posee más de 21 mil seguidores en Instagram, donde asegura ser un "freestyler, músico y competidor". Pese a que sus padres están separados, la relación entre ambos es muy buena, lo que aleja al chico de cualquier tipo de polémicas en la televisión.

La historia de JC y Fran

Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro fueron pareja durante dos años (2004-2006), y fruto de ese amor nació Joaquín, único hijo entre ambos. Poco después de la separación, se conoció que el presentador estaba saliendo con la ex Miss Chile Claudia Arnello, con quien tuvo una hija.

En reiteradas oportunidades, Fran García-Huidobro ha mencionado que JC fue el amor de su vida, pese a que ya no comparten sentimentalmente. También es de conocimiento público que sostienen una buena relación y que se tienen un cariño muy respetado.

La presentadora relevó que durante 5 meses de embarazo pensaron que Joaquín era una niña - Instagram @la.frangh

