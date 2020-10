Daniela Aránguiz habla sobre su matrimonio con el “Mago” Valdivia: “He estado sola, muy sola”

Daniela Aránguiz sostiene 16 años matrimonio con el futbolista Jorge "Mago" Valdivia. Una relación que ya celebró sus bodas de cristal, pero que mantiene el corazón de la modelo precisamente como un cristal. La soledad es el principal aspecto que a estas alturas reclama con cierta resignación.

Los futbolistas como Valdivia, importantes en sus clubes y selección, llevan una doble vida. Primero aquella que todos conocen, la de las canchas y goles, y luego está su escenario familiar.

Daniela Aránguiz contó detalles sobre su vida con un jugador de fútbol. Los viajes, los "20 minutos" para almorzar y la crianza de los hijos, detalló en una entrevista donde no tuvo pelos en la lengua. El fotógrafo Jordin Castell fue su parcial confidente, a quien confesó: "He estado sola, muy sola".

Una postal que la modelo colgó el sus redes sociales el pasado 11 de septiembre - Instagram @danyaranguizf

Así ha sido el matrimonio de Daniela Aránguiz

"Pienso que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola. Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil (Mundial de 2014) yo estaba con los niños chicos", narró para el programa 'Live Me'. La selección chilena accedió hasta los octavos de final del evento, donde cayó ante el anfitrión.

"Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club. Después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansar y se iba a entrenar de nuevo, no lo veía", dijo Aránguiz para la entrevista publicada por Biobío Chile.

Los escenarios se repetían una y otra vez, pues en 2015 Chile organizó la Copa América. "Se fue a jugar y yo siempre sola en otros países con mis cabros chicos y dándole", expresó. Cabe destacar que "Mago" Valdivia anunció su retiro de la selección tras el Mundial, pero regresó tras las órdenes del entrenador Sampaoli.

El "Mago" Valdivia desde México, donde juega con el club Mazatlán. - Instagram @jorgitovaldivia

La pandemia del Coronavirus le llevó a tomar una decisión contundente, resguardarse en Chile y alejarse de su esposo. Valdivia se encuentra actualmente en México donde hace vida deportiva con el club Mazatlán. "Yo dejo todo por el amor de mamá, soy más mamá que mujer. Si mi relación se quiebra por esta decisión yo soy bien hembra para mis cosas", soltó.

Daniela Aránguiz demuestra ser fuerte, pese al notable quiebre que le produce el tema. "Yo he perdonado lo imperdonable", afirmó.

Desde Sao Paulo, Brasil, en una etapa de vacaciones en 2018 - Instagram @danyaranguizf

La cambiante relación con su suegra

Primero como antagonista, luego como aliada. Así es el trato que la ex bailarina de 'Mekano' ha tenido con Elizabeth Toro, su suegra. Comenzó que al principio se la llevaron mal, realidad que cambió con el tiempo.

"Somos muy amigas ahora, pero cuando estábamos recién casados nos llevábamos muy mal. Yo siempre fui muy tajante y dije las cosas que pienso", dijo Daniela a Jordi Castell. "Al principio me querían cambiar, querían que yo fuera la dueña de casa", acusó la modelo.

Una de las discusiones se originó por la petición de Valdivia y su madre para que Daniela Aránguiz no saliera en televisión. Como es costumbre, las esposas de los futbolistas son enfocadas en los estadios dependiendo de la actuación del jugador en el partido. "Jorge me decía: 'no tienes la necesidad' (de estar en la transmisión).

Daniela Aránguiz afirmó que actualmente "se sufre con la lejanía", sin embargo acotó que ambos ya están acostumbrados. "Prefiero estar sola con los niños acá porque sé adónde ir si pasa algo", sentenció.

