Benjamín Vicuña y China Suárez no se casan todavía: "Es algo nuestro, no nos apura"

Este ha sido un año mediático para Benjamín Vicuña y China Suárez. A mediados de agosto, medios de comunicación aseguraron que la pareja atravesaba una difícil crisis en su relación. De acuerdo a la periodista que difundió la información, los problemas habrían partido por un mensaje enviado por el actor a su expareja Carolina Pampita Ardohain. En él, supuestamente le decía que extrañaba la vida familiar que tenían antes.

A pesar de los rumores, los protagonistas de la polémica salieron a desmentir el rumor. Pero las especulaciones siguieron porque, en una ocasión, el chileno dejó sola a la actriz en una entrevista. El hecho ocurrió en medio de la fiesta de término de la temporada de Argentina, tierra de amor y venganza.

Luego, en el programa Confrontados, Vicuña reconoció que existía una crisis. "Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende", sostuvo en aquella ocasión.

Sin embargo, hace unas semanas, acallaron los rumores de separación con una bella postal que publicó el intérprete en redes sociales en medio de un viaje por España.

Ahora, Benja conversó con mega.cl sobre su matrimonio con la argentina. Al parecer, la boda todavía no ve la luz. "La verdad es algo que hemos conversado y no está en lo inmediato, no es urgente. Gracias a Dios estamos en un momento de mucho trabajo y es algo que está ahí, es algo nuestro, no nos apura ni nos corre nadie", reconoció.

