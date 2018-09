Conoce las tres tendencias de cabello que te harán lucir fabulosa esta primavera

Con la llegada de la primavera, conviene limpiar las energías y dejar atrás el invierno. Ponte al día con las tendencias de moda para empezar la temporada con un nuevo estilo.

Si estás pensando en un cambio de look, un ligero corte de cabello puede darte un aire fresco y transformador. Además, a esta altura del año, conviene eliminar las puntas maltratadas para lucir un pelo revitalizado y saludable.

Las melenas talla media (poco más abajo de los hombros), el corte shag con flequillo y un arriesgado tono rubio decolorado, son algunos de los favoritos para esta nueva estación. En caso de que estés buscando referencias para mostrar a tu estilista, te presentamos tres estilos dignos de una celebridad.

1. El equilibrio de los medios: Lob & Bob

Hasta el momento, las melenas por debajo de los hombros, corte también conocido como “bob largo”, no ha sido destronado, al igual que el Bob –mismo corte, pero arriba de los hombros– y es una opción bastante favorecedora tanto para quienes tienen el cabello liso u ondulado. Es versátil, ya que lo puedes llevar con ondas o totalmente liso y lucirá increíble.

Lo mejor es que no requiere mayor esfiuerzo para dejarlo como recién salido de la peluquería luego del lavado y, si lo cortas en capas, entregará volumen y movimiento. Si disfrutas de un pelo largo, pero no te atreves a un cambio tan radical, tal vez esta alternativa sea la más indicada para ti. Convierte en un punto de equilibrio entre el corto muy corto y el largo aburrido. Kendall Jenner lo lleva así, ¿por qué tú no?

2. ¡No me vuelvo a peinar!: Shaggy

Si estás harta de los secadores, onduladores y planchas de pelo, de la rutina tediosa de cada mañana, de despertarte temprano sólo para que tu cabello luzca bien, entonces opta por este práctico corte. Esta melena shaggy o “despeinada” (por su traducción del inglés) es un clásico que nunca pasa de moda. Favorece a los rostros alargados y ovalados, entrega movimiento y, además, la garantía de que estás lista para el trabajo o la universidad. También puedes agregarle un flequillo recto como Taylor Swift y Dakota Jhonson, fieles seguidoras de este estilo desordenado.

3. Experimenta con distintos tonos de rubio

Tanto a castañas como a morenas, les viene bien un cambio y, si estás en una etapa de en que quieres lo más radical del menú, entonces arriésgate. Lo peor que puede pasar es que tengas que volver a tu color natural, y la vida es muy corta para tener una cabellera tradicional. El tono rubio extremo es una tendencia que muchas celebridades han traído de vuelta: Lady Gaga lo lució bien intenso en la alfombra roja del Festival de Venecia. De la misma manera, Kylie Jenner, quien suele experimentar con su pelo, ahora ostenta una melena rubia decolorada.

También es el caso de la actriz Emilia Clarke, reconocida por su papel en Game of Thrones, quien se quedó con un tono más que la Madre de Dragones. Para algunos ser rubia es un estilo de vida, pues hay que mantener la tonalidad elegida, pero también puedes jugar y optar por un estilo atrevido. Nada es para siempre. ¡Atrévete!

