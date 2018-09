La razón por la que Kendall Jenner decidió no desfilar en esta edición del New York Fashion Week

Esta semana la hermosa modelo y estrella de televisión, Kendall Jenner, apareció en la ciudad de Nueva York con un look despampanante que había escogido para una cena programada la noche del jueves 06 de septiembre. El look de la modelo de 22 años estaba compuesto por un minidress negro con un gran cinturón rosado así como unas botas muy fuera de lo común que la hacían ver muy divertida y como siempre, con ese sello de originalidad.

Fue precisamente esta semana, que la revista Vogue informó que Kendall decidió no participar en ninguna de las pasarelas de la New York Fashion Week que se celebra esta semana, y no porque no estuviera invitada, por lo contrario, los diseñadores y marcas, mueren por tenerla, solo que ella misma decidió no participar como iniciativa propia, para poder hacer otras cosas, entre ellas ya se supo que asistirá a diferentes eventos y fiestas privadas de las marcas, por lo que no será ajena a las festividades de una de las semanas más determinantes de la moda mundial.

Haciendo un poco de historia, recordemos que Kendall hizo su debut en la New York Fashion Week de hace siete años, precisamente en 2011 cuando desfiló para la marca Sherri Hill.