“Policía del mapalé”: feminista le dice racista a Verónica Alcocer por bailar suelta como gabete

Verónica Alcocer no se pudo contener y bailó mapalé durante su visita en España. Tw: @Albalureyes. 2 de mayo de 2023

En redes hay una nueva policía del mapalé: una feminista acusó de racista a Verónica Alcocer por bailar mapalé y otros ritmos en España.

Sandra Marez, feminista y abogada, afirmó lo siguiente, causando el rechazo y burla de muchos de los internautas:

“La primera dama no baila por alegría o por gusto. Lo hace porque padece de un impulso incontenible de parecer salvadora blanca y apropiarse hasta de un ritmo de mapalé. Y si, se ve ridícula. Como toda persona que responde obedientemente a la colonialidad y al racismo”.

La primera dama no baila por alegria o por gusto. Lo hace porque padece de un impulso incontenible de parecer salvadora blanca y apropiarse hasta de un ritmo de mapale.



Y si, se ve ridícula. Como toda persona que responde obedientemente a la colonialidad y al racismo. — Sandra (@SandraGMarez) May 3, 2023

Esto generó la burla y la indignación de muchos internautas, que han dicho que siendo Alcocer costeña tiene todo el derecho a bailar lo que desee, más aún ritmos de su región. Como cualquier colombiano, familiarizado desde pequeño con los ritmos nacionales.

“Ella no es costeña? Las colombianas mestizas o blanquimestizas como dicen por ahí, no podemos bailar ciertos ritmos?”, “Pobre mujer quien te hizo tanto daño al no sacarte a bailar en esas fiestas familiares de diciembre”, “Una “blanquita de los andes” dando por hecho que porque Alcocer es de tez blanca es colonialidad y porque baila SUS ritmos (porque es sincelejana) se está apropiando. Antropología de parchesito de esquina se le llama a este comentario”, fueron algunas de las protestas.

“La policía del mapalé”

La detractora de la primera dama, a pesar de las críticas, insistió en su postura. Invitó a leer libros de decolonialidad y además dijo lo siguiente:

“Es MUY racista que sea ante el gobierno español que la Primera Dama folklorice el mapale. Una danza que en principio celebra la resistencia de la diáspora negra ante la represión colonial. El racismo no es sólo intencional, es performatico. Su sutileza no limita su violencia”.

5. Es MUY racista que sea ante el gobierno español que la Primera Dama folklorice el mapale. Una danza que en principio celebra la resistencia de la diáspora negra ante la represión colonial.



El racismo no es sólo intencional, es performatico. Su sutileza no limita su violencia. — Sandra (@SandraGMarez) May 4, 2023

Ante esto, hubo gente que le recordó que la gente baila danzas folclóricas desde pequeña. Y además, la prestigiosa Sonia Osorio fue la que escenificó, entre otras artistas y coreógrafas, el folclore colombiano con todos los ritmos de su departamento.

Por ahora la gente le está recordando a la mujer que en Colombia cualquiera baila lo que quiera. Incluso Verónica Alcocer.