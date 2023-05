“Al menos Verónica no hace el oso con lo que se pone”: recuerdan la pinta de ‘fomi’ de Maria Juliana Ruiz.

La visita del presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, este evento se ha prestado para todo tipo de comentarios y comparaciones de toda índole.

La visita del gobierno colombiano a la realiza española, con fines de trabajo mutuo, ha sido el epicentro de comparaciones y no justamente por los mandatarios, sino por sus esposas.

Algo que se ha resaltado de la ocasión, es el vestuario de las dos mujeres y no solo por su similitud en colores y estilos, sino lo elegantes que lucen para las reuniones protocolarias que se están llevando a cabo.

Pero una comparación que no se ha evitado poder hacer en el marco de esta reunión diplomática, es el hecho de que han traído a colación la manera tan impecable en que la primera dama de Colombia luce, y la manera en que se presentaba su predecesora, la ex primera dama Maria Juliana Ruíz.

Gracias a España por el caluroso recibimiento. Esta visita es una oportunidad para fortalecer lazos y abordar temas como la educación y el turismo, claves para el bienestar de Colombia. 🇨🇴🇪🇸#ColombiaEnEspaña pic.twitter.com/RtxvbN5GCN — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) May 2, 2023

Una de las pintas que causó una tremenda controversia en el inicio del mandato de Iván Duque, fue la chaqueta firmada por Leal Dacarett que Maria Juliana Ruíz usó para la visita que ella y su esposo hicieron a la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Todos recuerdan la infame chaqueta de ‘fomi’ que la ex primera dama usó, y que ha sido traída a colación en innumerables ocasiones para compararla o burlarse ella.

Esta vez y en medio de esta visita de estado, han comparado una vez mas a la antigua primera dama con la actual, afirmando que si bien las acciones de Alcocer siguen dejando mucho que desear, al menos ‘ya no hay que preocuparse por ver a una primera dama mal vestida’.

“Bruta pero regia jajajaja mi primera dama si me representa”; “Esa señora si está viviendo sabroso, casa salida en público un vestido de diseñador nuevo”, “Una se queja pero vive tranquila de que esa señora en moda no lo deja mal parqueado a uno.”, o “Se podrá decir hasta misa de ella, pero la Primera Dama no ha dado UNA sola salida en falso desde el día de la posesión, comenzando por el señor trajo qué uso aquel día. Regia en demasía.”, son comentarios y comparaciones que han hecho al respecto.

Todo hay que decirlo: el vestido de Verónica Alcocer es espectacular. pic.twitter.com/C9WKxLExz0 — Juan Hernández Rodríguez 🪐 (@JuanHerRod) May 3, 2023

Yo tengo muchas cosas que decir de Verónica Alcocer, pero al menos no tengo que preocuparme de que haga el oso con lo que se pone. Precioso este vestido, diseño de Andrés Otalora, con molas. pic.twitter.com/zt869xcMxr — Jeniffer Varela Rodríguez-Licata💚 (@JenVRod) May 3, 2023